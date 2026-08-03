Dalam perkembangan dramatis yang mengejutkan, Newcastle United menolak, pada Senin hari ini, tawaran resmi terbaru yang diajukan Arsenal untuk merekrut gelandang asal Brasil mereka, Bruno Guimaraes, meski laporan-laporan pers menyebutkan bahwa kedua klub sudah nyaris mencapai kesepakatan akhir senilai 93 juta euro. Ini menjadi pukulan berat bagi ambisi The Gunners dalam menuntaskan transfer paling menonjol musim panas ini.

Surat kabar "Chronicle", yang mengikuti berita Newcastle United setiap hari, mengungkap informasi baru terkait persoalan tersebut, yang tidak berkaitan dengan laporan-laporan sebelumnya yang dipublikasikan oleh sejumlah media Inggris ternama, di antaranya "BBC Sport" dan "The Times", yang menyebutkan bahwa kesepakatan antara kedua klub sudah sangat dekat.

Kisah penolakan berulang berlanjut

Kisah Bruno Guimaraes tampak seperti sebuah drama panjang, di mana Arsenal mengerahkan upaya keras untuk merekrut pemain Brasil berusia 28 tahun tersebut, yang secara jelas ingin meninggalkan Newcastle dan bergabung dengan klub asal London itu.

Meski demikian, Newcastle menolak beberapa tawaran beruntun dari Arsenal untuk merekrut bintang lini tengah mereka. The Magpies awalnya menolak tawaran senilai 64 juta euro, lalu 75 juta euro, sebelum menolak tawaran ketiga senilai 85 juta euro.

Kesepakatan yang hampir terwujud berubah menjadi fatamorgana

Pada Jumat lalu, sejumlah media Inggris ternama, di antaranya "BBC Sport" dan surat kabar "The Times", mengungkap bahwa kesepakatan antara kedua klub sudah sangat dekat dengan nilai 93 juta euro, harga yang memang diharapkan Newcastle sejak awal.

Transfer itu tampak berjalan dengan sangat baik, terutama setelah mantan pemain Olympique Lyon tersebut menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub London itu, langkah yang dianggap sebagai lampu hijau untuk merampungkan kepindahan tersebut.

Media-media Inggris menambahkan bahwa pemain internasional Brasil itu diperkirakan segera tiba di London untuk menjalani tes medis seperti biasa, sesuatu yang dianggap sebagai bukti tambahan bahwa transfer berjalan mulus dan tinggal beberapa langkah lagi dari pengumuman resmi.

Newcastle menolak tawaran keempat dan bertahan pada pendiriannya

Namun pada Senin, surat kabar "Chronicle" melontarkan kejutan berbobot ketika menyebutkan bahwa Newcastle menolak tawaran resmi baru dari Arsenal untuk merekrut Bruno Guimaraes, tanpa mengungkap nilai spesifik tawaran tersebut.

Penolakan ini menjadi pukulan berat bagi Arsenal, yang berharap dapat menuntaskan transfer secepat mungkin guna memperkuat lini tengah mereka sebelum bergulirnya musim baru.