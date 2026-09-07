Sebuah laporan media, pada hari Senin ini, mengungkap detail latihan terakhir Real Madrid, jelang menghadapi Inter Milan, besok Selasa, pada awal perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa segala sesuatunya berjalan baik dengan Tchouameni, karena ia terus mengalami kemajuan yang sangat baik.

Untuk hari kedua secara beruntun, ia berlatih bersama tim, dan tampak normal, memastikan rasa sakitnya telah hilang. Kini, Real Madrid harus mengelola kembalinya dengan hati-hati untuk menghindari cedera kambuhan.

Karena alasan ini, Tchouameni secara praktis dianggap tersingkir dari susunan pemain inti untuk laga besok melawan Inter Milan, di Liga Champions Eropa, tetapi ia memiliki peluang untuk masuk dalam daftar skuad.

Ini merupakan perkembangan positif, karena peluangnya untuk masuk daftar skuad nyaris tidak ada kemarin.

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Tchouameni berlatih tanpa perban, mengambil langkah-langkah hati-hati, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Segalanya tampak normal. Langkah selanjutnya adalah memulihkan kondisi fisiknya.

Sesi latihan hari ini tidak menyaksikan kejutan yang berarti. Thiago dan Endrick juga kembali ambil bagian, menunjukkan indikasi yang menjanjikan, karena keduanya memiliki peluang bagus untuk bergabung dengan tim, tetapi mereka tidak diperkirakan berada dalam susunan pemain inti.

Untuk laga melawan Inter Milan, ada empat pemain yang dipastikan absen: Asensio, yang masih membutuhkan beberapa minggu lagi sebelum kembali, sebagaimana diumumkan sendiri oleh Mourinho dalam konferensi pers, Militao, yang akan absen selama kurang lebih satu bulan, Mendy yang baru-baru ini disingkirkan dari daftar Liga Champions Eropa, dan tidak diperkirakan kembali setidaknya sebelum Natal, serta Rodrygo yang juga diperkirakan kembali sekitar Januari.

Lunin tidak berlatih pagi ini karena influenza, dan keberadaannya dalam daftar skuad akan tetap diragukan hingga saat-saat terakhir.