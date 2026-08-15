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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Perkembangan baru: Rodri menjalin kontak langsung dengan Barcelona

Transfers
LaLiga
Barcelona
Manchester City
Rodri
Spanyol

Rodri, bintang Manchester City, kini lebih dekat dari sebelumnya untuk menjadi pemain baru di kubu Barcelona. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa negosiasi antara klub Catalan dan Manchester City terus berkembang, setelah Barcelona mengajukan penawaran ketiga untuk merekrut pemain internasional Spanyol tersebut. 

Namun, di saat kedua klub terus mendekatkan pandangan mereka, ada faktor lain yang mendorong penyelesaian kesepakatan ini, yaitu keinginan sang juara dunia untuk benar-benar pindah ke Barcelona.

Menurut yang diungkapkan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Rodri menjaga komunikasi hampir setiap hari dengan sejumlah rekannya di timnas Spanyol yang berasal dari kubu Barcelona, dan bertukar pesan dengan mereka, di mana ia menjelaskan keinginannya untuk menuntaskan kepindahannya secepat mungkin. 

Peraih Ballon d'Or 2024 itu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan mereka, dan ikatan personal ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya untuk bertaruh pada proyek Barcelona.

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Ini bukanlah persoalan sederhana, karena Rodri mengenal ruang ganti Barcelona dengan baik, sebab ia berbagi timnas Spanyol dengan sebagian besar pemain yang membentuk kerangka tim, seperti Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Joan Garcia, Gavi, Pedri, dan Fermin Lopez.

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