Rodri, bintang Manchester City, kini lebih dekat dari sebelumnya untuk menjadi pemain baru di skuad Barcelona.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa negosiasi antara klub Catalan dan Manchester City terus mengalami kemajuan, setelah Barcelona mengajukan tawaran ketiga untuk merekrut pemain internasional Spanyol tersebut.

Namun, di saat kedua klub terus mendekatkan sudut pandang masing-masing, ada faktor lain yang mendorong penyelesaian transfer ini, yaitu keinginan sang juara dunia untuk benar-benar pindah ke Barca.

Menurut yang diungkapkan pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Rodri menjaga komunikasi hampir setiap hari dengan sejumlah rekan setimnya di timnas Spanyol yang membela Barcelona, dan saling bertukar pesan dengan mereka, di mana ia menegaskan keinginannya untuk menyelesaikan kepindahannya secepat mungkin.

Peraih Ballon d'Or tahun 2024 itu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan mereka, dan ikatan personal ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya untuk mempertaruhkan diri pada proyek Barcelona.

Ini bukan persoalan yang sederhana, karena Rodri mengenal ruang ganti Barcelona dengan baik, sebab ia berbagi timnas Spanyol dengan sebagian besar pemain yang membentuk kerangka tim tersebut, seperti Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Joan Garcia, Gavi, Pedri, dan Fermin Lopez.