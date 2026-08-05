Perkembangan baru dan mengejutkan terkait Jerayno Schaken dan Feyenoord

Jerayno Schaken pada Selasa mengikuti sesi latihan kelompok tim utama Feyenoord. Karena itu, winger berusia tujuh belas tahun yang diminati FC Twente tersebut absen dalam laga uji coba tim U-21 tertinggi.

Hal itu dilaporkan Feyenoord Youth Watcher, yang biasanya dapat dipercaya. Ini menjadi perkembangan baru seputar talenta top tersebut, yang pekan lalu masih membuat kejutan.

Pasalnya, Twente mengajukan tawaran 1 juta euro untuk Schaken, yang di Feyenoord masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.

Feyenoord menolak tawaran tersebut, yang memicu kemarahan besar dari ayahnya, Ruben. Dalam wawancara dengan ESPN, ia melontarkan kritik keras kepada mantan klubnya.

Menurut Schaken senior, klub Rotterdam itu meminta hingga 10 juta euro untuk putranya. “Jumlah yang absurd untuk pemain muda yang bahkan belum menjalani debut di tim utama. Ini adalah sabotase dari Feyenoord. Saya tidak akan membiarkan anak saya mengalami ini.”

Pada Senin, Feyenoord dan Schaken disebut akan kembali duduk bersama. Sehari kemudian, ia pun kembali berlatih bersama tim utama.

Feyenoord U-21 bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace U-21 tanpa Schaken. Gol-gol tim Rotterdam dicetak oleh Twan Schens dan Izu Onunta.