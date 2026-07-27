Perkembangan Baru dalam Masa Depan Cancelo

Bek asal Portugal, Joao Cancelo, milik Al Hilal Arab Saudi akan bergabung dengan pemusatan latihan tim di Austria pada Rabu mendatang, sebagai persiapan menyambut dimulainya kompetisi musim olahraga baru, usai berakhirnya masa liburan yang ia dapatkan setelah tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026.

Kendati kembali ke pemusatan latihan sang pemimpin, masa depan pemain ini bersama tim masih diselimuti banyak ketidakpastian, di tengah sejumlah perkembangan baru yang bisa membuka jalan bagi kepergiannya pada bursa transfer musim panas kali ini.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi mengungkap bahwa manajemen perusahaan klub Al Hilal tidak keberatan menerima tawaran untuk membeli kontrak Cancelo, sebuah indikasi keterbukaan klub terhadap gagasan melepas jasa bek Portugal itu sebelum dimulainya musim baru.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kontrak Cancelo tersisa satu musim, dan manajemen Al Hilal tidak keberatan menjualnya, terlebih dengan adanya keinginan dari pemain itu sendiri untuk menjalani petualangan baru dan hengkang dari skuad tim.

Cancelo bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2024, datang dari klub Inggris Manchester City, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2027.

Sejak kedatangannya ke klub Arab Saudi tersebut, pemain internasional Portugal itu telah tampil dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak tiga gol, serta memberikan 14 assist, menegaskan kontribusi ofensifnya yang menonjol meski berposisi sebagai pemain bertahan.

Pada paruh kedua musim lalu, Cancelo pindah ke Barcelona dengan status pinjaman, di mana ia tampil mengenakan seragam tim Catalan itu dalam 23 pertandingan di berbagai turnamen, mencetak dua gol, dan memberikan tiga assist, sebelum masa peminjaman berakhir dan ia kembali ke Al Hilal.