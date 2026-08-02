Perkembangan Baru antara Barcelona dan Al Hilal soal Cancelo

Negosiasi Barcelona dengan Al Hilal Saudi terkait bek Portugal Joao Cancelo telah mencapai tahap yang sangat lanjut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut mengenai gajinya sejak akhir musim lalu.

Disebutkan bahwa beberapa detail pajak terkait transfer ini menyebabkan penundaan, meskipun kesepakatan itu dianggap sebagai prioritas baik bagi pelatih Hansi Flick maupun direktur olahraga Deco, setelah bek Portugal itu menampilkan performa istimewa selama masa peminjamannya yang berlangsung 6 bulan di Stadion Camp Nou.

Cancelo saat ini menjalani latihan individu dengan izin dari Al Hilal, yang tidak memasukkannya ke dalam proyek mereka untuk musim baru.

Klub Saudi itu telah menganggapnya sebagai pemain yang dapat dijual, bahkan telah memperkuat posisi ini dengan merekrut pemain internasional Saudi Mohamed Mahzari seharga sekitar 8 juta euro.

Meskipun demikian, Al Hilal berupaya mengembalikan sebagian dari jumlah yang mereka bayarkan saat mendatangkan Cancelo dari Manchester City, sehingga kesepakatan transfernya diperkirakan akan tuntas dengan nilai sekitar 10 juta euro.

Barcelona menilai kesepakatan ini merupakan peluang yang sangat baik, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi, karena Cancelo tampil dengan performa bagus mengenakan kostum klub Catalan itu, memantapkan dirinya sebagai pilihan utama di posisi bek kiri, dan menyuguhkan sejumlah pertandingan istimewa.

Hansi Flick juga memuji kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, di samping kapasitas ofensifnya yang menjadikannya salah satu pemain paling produktif dalam menciptakan gol selama paruh kedua musim lalu.