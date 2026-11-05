Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Harry Maguire, bintang Manchester United, dituduh memegang Santiago Castro, pemain Roma, di area sensitif selama pertandingan antara kedua tim di Liga Champions Eropa.

Manchester United bangkit dari ketertinggalan dua gol tanpa balas untuk menang tiga gol di babak kedua, di Stadion Old Trafford setelah awal yang buruk.

Pertandingan Liga Champions Eropa itu berlangsung begitu panas hingga Maguire, 33 tahun, dan Castro, 22 tahun, terlibat perselisihan dengan cara yang sangat aneh.

Menurut surat kabar "The Sun", bek Manchester United itu merebut bola dari sang penyerang dengan tekel keras, di mana ia tampak melesat dengan kepala lebih dulu ke arah bola dan kaki lawannya.

Hal itu memicu kemarahan Castro, yang langsung berlari ke arah pemain internasional Inggris tersebut dan tampak mencengkeram lehernya dengan kedua tangan.

Maguire pun langsung membalas, dan tampak secara mencolok memegang pemain internasional Argentina itu dari bawah sebelum menariknya ke tanah.

Cuplikan dari bentrokan aneh itu tersebar, tetapi tidak sepenuhnya jelas, di mana para pendukung Roma menunjukkan kemarahan besar di media sosial dan mengkritik keras wasit karena tidak mengusir Maguire, dengan menegaskan bahwa ia memegang "alat kelamin lawannya" sebelum menariknya ke tanah.

Namun, pelatih tim Liga Italia itu, Gian Piero Gasperini, tidak menyinggung insiden tersebut setelah pertandingan berakhir.