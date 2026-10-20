Paris Saint-Germain dan Barcelona terpaksa melakukan dua pergantian dini akibat cedera dalam laga mereka di Liga Champions, sementara pertandingan itu mencatatkan angka-angka langka dalam sejarah turnamen.

Ousmane Dembele keluar lapangan karena cedera pada menit ke-19 dan digantikan oleh Ferran Torres, dalam pergantian yang mempertemukan dua pemain yang sebelumnya pernah membela Barcelona.

Menurut data Mister Chip, ini adalah kali ketujuh di era kompetisi antarbenua dengan nama "Liga Champions" di mana seorang pemain digantikan oleh pemain lain yang sama-sama pernah bermain bersama klub rival, dan contoh terakhirnya terjadi pada 25 Oktober 2022 ketika Haaland keluar dan Akanji masuk dalam laga antara Manchester City dan Borussia Dortmund.

Dembele mencatatkan pergantian pemain inti tercepat kedua dalam sejarah Paris Saint-Germain di Liga Champions, setelah keluarnya Modeste M'Bami pada menit keenam melawan Porto pada 7 Desember 2004.

Kemudian Barcelona terpaksa melakukan pergantian lain pada menit ke-27, setelah Dani Olmo mengalami cedera dan keluar lapangan untuk digantikan oleh Fermin Lopez.

Dengan demikian, laga ini menjadi yang kesepuluh di era Liga Champions di mana seorang pemain inti dari kedua tim digantikan dalam 30 menit pertama, dan yang pertama sejak 19 tahun lalu.

Kejadian ini terakhir kali terjadi pada laga antara Besiktas dan Marseille pada 28 November 2007, ketika Cisse keluar pada menit ke-20 dan Samir Nasri pada menit ke-26.