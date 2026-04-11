Peristiwa luar biasa... Bintang Barcelona kembali ke posisinya setelah 11 bulan

Susunan pemain Barcelona untuk laga Derby Katalonia melawan Espanyol, di Stadion Spotify Camp Nou pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 La Liga, menandai peristiwa luar biasa yang terjadi untuk pertama kalinya dalam kurun waktu sekitar satu tahun.

Pelatih Barcelona, Hans Flick asal Jerman, menurunkan gelandang Gavi sebagai starter untuk pertama kalinya sejak Mei 2025, saat bintang Spanyol itu tampil dalam susunan pemain Blaugrana melawan Athletic Bilbao.

Selama beberapa bulan terakhir, Javi terjebak dalam rentetan cedera yang membuatnya absen dari lapangan.

Kembalinya ini memperkuat opsi pelatih Hans Flick, di fase krusial musim ini, setelah berbulan-bulan menjalani rehabilitasi dan partisipasi bertahap sang pemain.

Barcelona memasuki pertandingan ini sebagai pemuncak klasemen La Liga, dengan 76 poin, unggul 6 poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dan bermain imbang 1-1 melawan Girona pada Jumat kemarin.