Kiper Toulouse, Guillaume Restes, mencatatkan namanya dalam sejarah Timnas Prancis setelah menjadi penjaga gawang termuda yang tampil bersama "Les Bleus" di era pasca-Perang Dunia Kedua, dalam pertandingan melawan Belgia di UEFA Nations League pada Senin malam ini.

Restes (21 tahun dan 208 hari) mencapai sebuah ambang bersejarah yang tidak pernah disaksikan Timnas Prancis selama lebih dari setengah abad, di mana tidak ada kiper yang lebih muda darinya tampil sejak Jean-Paul Bertrand-Demanes, yang bermain melawan Denmark pada 21 November 1973 di usia 21 tahun dan 182 hari.

Sebelum keduanya, satu-satunya yang mengungguli Restes di era pasca-perang hanyalah Georges Carnus, yang melakukan debut di usia 20 tahun dan 258 hari melawan Brasil pada 1963.









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Statistik Negatif

Setelah berakhirnya babak pertama, Restes menjadi kiper keempat belas dalam sejarah Prancis yang kebobolan gol pertama dalam karier internasionalnya saat melawan Belgia, sebuah angka yang melampaui negara mana pun lainnya, menurut statistik Euro Stats. Timnas Prancis memainkan laga keempatnya di UEFA Nations League malam ini, setelah dua kemenangan atas Turki (1-0) dan Belgia (1-0) di kandang lawan, serta imbang melawan Italia (1-1) di kandang sendiri.









Debut Pertama Yoro

Di sisi lain, bek Manchester United Leny Yoro merayakan penampilan internasional pertamanya bersama Timnas Prancis, setelah menerima panggilan pertamanya bulan lalu menyusul cedera Ibrahima Konaté. Yoro (20 tahun) memulai pertandingan sebagai starter bersama Maxence Lacroix (Chelsea) di jantung pertahanan, di tengah absennya Jérémy Jacquet (Liverpool) karena cedera ringan.

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