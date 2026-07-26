Masa depan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, memasuki fase paling panas pekan ini, dan Real Madrid pun telah menempatkan angka yang jelas di atas meja.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Florentino Perez, presiden Los Blancos, telah menetapkan satu syarat yang tidak bisa ditawar untuk mempertimbangkan kepergian Vinicius, yakni bahwa tawaran yang masuk, termasuk nilai tetap, bonus, dan variabel, harus mencapai 160 juta euro.

Perez menegaskan bahwa setiap tawaran yang berada di bawah angka tersebut tidak akan membuat klub Kerajaan itu bahkan mau duduk di meja perundingan.

Sikap ini muncul pada periode paling sensitif dalam hubungan antara sang pemain dan klub, mengingat kontrak Vinicius akan berakhir pada musim panas 2027.

Situasi ini telah menggerakkan bursa transfer, dan menurut yang disebutkan situs "The Athletic", Arsenal sudah mulai menjajaki kemungkinan mendatangkan Vinicius, yang dianggap sebagai salah satu nama paling menonjol yang mampu memperkuat lini serang mereka.

Angka 160 juta euro bukanlah sekadar angka acak, sebab Madrid tidak berpikir untuk kehilangan pemain sekaliber itu tanpa memperoleh imbalan finansial, dan pada saat yang sama, mereka ingin menetapkan batas yang cukup tinggi untuk menjauhkan klub-klub yang sekadar ingin menjajaki peluang.

Formula yang diterapkan klub mencakup bagian tetap ditambah paket variabel yang terkait dengan performa dan gelar, sebuah mekanisme yang kian populer dalam transaksi-transaksi besar, karena memungkinkan naiknya nilai total kesepakatan tanpa membebani klub pembeli dengan jumlah besar di muka.

Arsenal tertarik untuk merekrut Vinicius, tetapi urusan ini masih pada tahap awal, dan hingga kini belum ada pembicaraan apa pun antara kedua klub.

Setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, sang pemain dan Los Blancos sepakat untuk melanjutkan pembicaraan perpanjangan kontrak pada akhir bulan ini.

Dan jika negosiasi ini tidak mencapai kemajuan yang nyata, Real Madrid mungkin akan membuka diri untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk, tetapi selalu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan presiden klub, yaitu "minimal 160 juta euro".