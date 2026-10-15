Meski PSV dan Ajax sama-sama kalah di kompetisi Eropa pekan ini, Belanda tidak meraih hasil buruk dalam perolehan koefisien. Bahkan, berkat kemenangan Feyenoord, AZ, FC Twente, serta hasil imbang NEC, keunggulan Belanda atas para pesaing terdekatnya bertambah.

Dalam penghitungan koefisien, kemenangan sebuah klub di kompetisi Eropa menghasilkan dua poin. Hasil imbang menghasilkan satu poin, sedangkan kekalahan tidak menghasilkan poin.

Jumlah itu kemudian dibagi dengan banyaknya klub yang mewakili suatu negara di kompetisi Eropa pada awal musim. Untuk Belanda, jumlahnya enam: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC, dan Ajax.

Di Liga Champions, hasil klub-klub Belanda pekan ini beragam. PSV kalah 1-0 di markas RB Leipzig, tetapi Feyenoord menang 3-2 atas Como 1907. Pada Kamis, AZ dan Twente juga meraih kemenangan.

AZ menang 2-1 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa, sementara Twente mengalahkan FC Thun 1-0 di Liga Konferensi. Selain itu, NEC bermain imbang 1-1 melawan Levski Sofia. Ajax tampil mengecewakan dan kalah 2-1 saat bertandang ke markas Hajduk Split.

Secara keseluruhan, Belanda meraih tujuh poin pekan ini. Setelah dibagi enam, hasilnya adalah koefisien 1,167.

Belgia, yang masih memiliki lima klub di kompetisi Eropa, berada satu peringkat di atas Belanda dalam klasemen koefisien. Negara tetangga Belanda di sebelah selatan itu juga meraih hasil bagus. Club Brugge, AA Gent, dan Sint-Truidense V.V. semuanya menang. Union Sint-Gillis juga bermain imbang. Hasil itu menghasilkan tujuh poin, yang bagi Belgia setara dengan koefisien 1,400.

Turki berada satu peringkat di bawah Belanda dalam klasemen koefisien. Turki memulai musim kompetisi Eropa dengan lima klub. Kini tersisa empat klub, dan dua di antaranya, Trabzonspor serta Besiktas, meraih kemenangan pekan ini. Itu berarti empat poin, yang bagi Turki setara dengan koefisien 0,800.

Di bawahnya dalam klasemen koefisien terdapat Yunani, Polandia, dan Ceko, yang posisinya saling berdekatan. Namun, Belanda juga berhasil memperlebar keunggulan atas ketiga negara tersebut.

Klasemen koefisien di sekitar posisi Belanda:

7. Belgia 60,850 (+1,400)

8. Belanda 53,729 (+1,167)

9. Turki 51,075 (+0,800)

10. Yunani 45,812 (+0,800)

11. Polandia 45,525 (+0,400)

12. Ceko 45,325 (+0,200)