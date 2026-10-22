Belanda meraih hasil sangat baik di peringkat koefisien pekan ini. Berkat kemenangan PSV, AZ, NEC, Ajax, dan FC Twente, selisih dengan Belgia yang berada di posisi ketujuh sedikit terpangkas, sementara Belanda justru memperlebar jarak dari pesaing terdekatnya, Turki.

Dalam penghitungan koefisien, kemenangan klub di kompetisi Eropa menghasilkan dua poin. Hasil imbang bernilai satu poin, sedangkan kekalahan tidak menghasilkan poin.

Jumlah poin itu kemudian dibagi dengan jumlah klub yang mewakili suatu negara di kompetisi Eropa pada awal musim. Untuk Belanda, jumlahnya enam: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC, dan Ajax.

7. Belgia (+1,600)

Belanda masih berada di bawah Belgia dalam peringkat koefisien. Belgia masih memiliki lima klub yang berlaga di kompetisi Eropa. Pada Rabu, Club Brugge mengalahkan RC Lens 3-0 di Liga Champions.

Pada Kamis, klub-klub Belgia sebagian besar melanjutkan performa apik tersebut. Union Sint-Gillis, RSC Anderlecht, dan Sint-Truidense V.V. semuanya menang. Namun, AA Gent gagal meraih kemenangan setelah kalah 2-0 dari SC Braga. Secara keseluruhan, hasil tersebut menghasilkan 8 poin, yang bagi Belgia setara dengan koefisien 1,600.

8. Belanda (+1,667)

Belanda sendiri mengawali pekan ini dengan kemenangan 0-1 PSV saat bertandang ke markas FC Porto di Liga Champions. Sehari kemudian, Feyenoord justru kalah tipis 1-0 di kandang Real Betis.

Pada Kamis, klub-klub Belanda meraih hasil sangat baik. Di Liga Europa, AZ menang 0-4 atas FC Ararat-Armenia dan NEC menang 2-4 atas Dinamo Zagreb. Di Liga Konferensi, Ajax mengalahkan Atalanta 2-0, sementara Twente menang 1-4 atas Lincoln Red Imps.

Dengan demikian, Belanda mengumpulkan total 10 poin pekan ini. Setelah dibagi enam, hasilnya adalah koefisien 1,667. Artinya, Belanda memangkas selisih dengan Belgia, tetapi tidak sebesar yang mungkin diperkirakan banyak orang.

9. Turki (+1,200)

Turki, yang berada satu posisi di bawah Belanda dalam peringkat koefisien, memulai musim kompetisi Eropa dengan lima klub. Kini, empat klub masih bertahan. Di Liga Champions, Galatasaray menang 2-4 atas Lille OSC pekan ini. Fenerbahçe bermain imbang 2-2 dengan Slavia Praag.

Pada Kamis, Trabzonspor menang dan Besiktas bermain imbang. Secara keseluruhan, Turki mengumpulkan 6 poin, yang setara dengan koefisien 1,200.

Yunani, Polandia, dan Ceko

Di bawah Belanda dan Turki, posisi Yunani, Polandia, dan Ceko relatif berdekatan. Dari ketiga negara itu, Yunani meraih hasil terbaik pekan ini. Yunani pun sedikit memperlebar jarak dari Polandia dan Ceko, tetapi pada saat yang sama melihat selisih dengan Turki dan Belanda semakin besar.

Peringkat koefisien di sekitar posisi Belanda:

7. Belgia 62,450 (+1,600)

8. Belanda 55,395 (+1,667)

9. Turki 52,275 (+1,200)

10. Yunani 46,612 (+0,800)

11. Polandia 45,725 (+0,200)

12. Ceko 45,725 (+0,400)