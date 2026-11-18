Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Timnas sepak bola Jerman kembali mendekati 10 besar peringkat dunia FIFA.

Berkat kemenangan di Nations League di Serbia (3:1 ) dan melawan Belanda (5:0) , tim asuhan pelatih Jürgen Klopp naik dari peringkat ke-13 ke posisi ke-11 dalam daftar terbaru.

Tim Klopp menyalip Swiss dan Meksiko, dan kini hanya terpaut tipis dari Kolombia. Belanda di peringkat kesembilan juga masih dalam jangkauan. Spanyol tetap bertengger di puncak. Namun, setelah kalah dari tim Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk pertama kalinya dalam 43 pertandingan, sang juara dunia kehilangan sebagian keunggulannya. Argentina, Prancis, dan Inggris mengintai di belakang.

Maroko menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan. Tim Afrika Utara itu naik dua posisi ke peringkat kelima, pencapaian bersejarah bagi mereka. Sejak peringkat dunia FIFA diperkenalkan pada 1993, Maroko belum pernah menempati posisi lebih tinggi.

Iklan Iklan

Sejak Juli 2018 (ketika berada di peringkat pertama dunia), Jerman belum pernah menempati posisi lebih tinggi dari peringkat kesembilan. Sebelum putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tim itu berada di peringkat kesepuluh.

20 besar peringkat dunia FIFA (November 2026)