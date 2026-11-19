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Graham Scott, mantan wasit Liga Primer Inggris, menyoroti perilaku sejumlah pemain di atas lapangan.

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Harian Sport memuat tulisan Scott dalam artikelnya di The Athletic, di mana ia menjelaskan bagaimana reaksi berlebihan sejumlah pemain justru bisa merugikan mereka sendiri ketika berhadapan dengan keputusan wasit.

Scott secara khusus mengenang sebuah insiden yang melibatkan Marc Cucurella dalam laga Brighton kontra Brentford pada 2021, saat Cucurella baru saja bergabung dengan Brighton.

Mantan wasit tersebut menjelaskan bahwa bek asal Spanyol itu terkena hantaman lengan seorang pemain secara tidak sengaja dalam duel udara, lalu terjatuh sambil memegangi wajahnya.

"Ketika Cucurella jatuh sambil memegangi wajahnya, saya mengira ia mengalami cedera yang sangat serius dan situasinya mungkin layak diganjar kartu merah," kenang Scott.

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Namun, pandangannya cepat berubah. "Ketika ia berguling-guling berulang kali di tanah sambil menendang-nendangkan kakinya, saya berubah pikiran. Tayangan ulang menunjukkan bahwa kartu kuning yang saya keluarkan untuknya sudah lebih dari cukup," tambahnya.

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"Masalah yang ditimbulkan perilaku semacam ini bagi para pemain adalah wasit akan cenderung kurang memercayai mereka di kesempatan berikutnya. Peluang keputusan 50-50 berpihak kepada mereka pun akan berkurang. Hal itu mungkin tidak adil, tetapi merupakan akibat langsung dari tindakan mereka sendiri," Scott memperingatkan.

Dalam artikelnya, Scott juga menjelaskan cara wasit menangani pemain-pemain yang sulit diatur. "Seharusnya wasit tidak berprasangka terhadap pemain, tetapi kami juga manusia, dan tak terhindarkan bagi kami untuk memikirkan cara menghadapi pemain yang berpotensi membuat masalah," jelasnya.

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Salah satu saran yang diberikan mantan wasit Liga Inggris itu adalah agar wasit menyapa para pemain layaknya teman lama, mengucapkan halo, dan menanyakan kabar mereka.

Kendati demikian, Scott juga mengakui bahwa percakapan dengan pemain yang sulit diatur tidak selalu bisa dilakukan apabila kemampuan mereka berbahasa Inggris terbatas.