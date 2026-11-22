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Legenda Manchester United, Peter Schmeichel, melontarkan peringatan keras soal kondisi mantan timnya setelah kekalahan telak dari Liverpool. Ia menilai Manchester United kini terancam terseret ke dalam perebutan zona degradasi, menyusul merosotnya hasil yang mengkhawatirkan dan posisi mereka yang tertahan di papan bawah klasemen Liga Primer Inggris.

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Manchester United menelan kekalahan menyakitkan 4-0 dari Liverpool di Anfield , dalam laga yang diwarnai kartu merah untuk Leny Yoro saat pertandingan baru berjalan delapan menit, sehingga tim harus bermain dengan sepuluh orang. Liverpool memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan Dominik Szoboszlai mencetak gol pertama lewat tendangan bebas hasil pelanggaran tersebut, sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua. Rio Ngumoha dan Victor Muñoz kemudian mencetak dua gol lagi di babak kedua, membuat laga ini menjadi awal yang sangat sulit bagi pelatih Mauricio Pochettino bersama Manchester United.

Dalam pernyataan yang dikutip harian Inggris "The Sun", Schmeichel mengaku khawatir Manchester United bisa mengakhiri musim di posisi yang sangat rendah. Ia menjelaskan bahwa finis di peringkat kesepuluh atau ke-12 bahkan bisa menjadi hasil yang dapat diterima jika melihat kondisi tim saat ini, yang sudah dekat dengan zona degradasi.

Mantan kiper asal Denmark itu menambahkan: "Jujur saja, bisakah Manchester United mengakhiri musim di posisi kesepuluh atau ke-12? Itu akan bagus. Saya tahu konyol mengatakan hal itu, tetapi kami berada di zona degradasi."

Kekalahan dari Liverpool membuat Manchester United merosot ke peringkat ke-19 klasemen Liga Primer Inggris (8 poin). Tim kini berada dalam posisi yang sangat sulit, terlebih jarak mereka dengan Arsenal, pemuncak klasemen, sudah mencapai 20 poin, meski musim masih menyisakan 27 pertandingan.

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Schmeichel menilai penampilan Manchester United saat ini menyerupai tim yang terancam degradasi. Ia menegaskan bahwa prioritas utama seharusnya adalah keluar dari papan bawah, alih-alih memikirkan persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa atau mengembalikan status tim di jajaran elite Inggris.

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Legenda Manchester United itu berkata: "Tim ini terlihat seperti tim yang terancam degradasi, jadi targetnya sekarang adalah menghindari degradasi."

Schmeichel menyebut masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir tentang nasib tim. Namun, ia memperingatkan bahaya jika performa dan hasil seperti ini terus berlanjut menjelang paruh kedua musim, seraya menegaskan bahwa bulan Maret akan menjadi fase penting dalam menentukan posisi tim-tim yang berjuang untuk bertahan.

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Ia melanjutkan: "Kami semua pernah bermain di Liga Primer Inggris, jadi kami tahu bahwa sekarang bulan November dan kita mendekati bulan Desember. Masalahnya sebenarnya bukan sekarang, melainkan ketika kita sampai di bulan Maret. Jika mereka terus seperti ini dalam waktu lama, maksud saya, akan ada masalah."

Meski melontarkan kritik tajam, Schmeichel menyatakan keyakinannya bahwa Mauricio Pochettino mampu membenahi sejumlah masalah yang dialami tim. Akan tetapi, ia menepis kemungkinan membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Primer Inggris dengan mengandalkan skuad yang ada saat ini.

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Ia menambahkan: "Namun, saya pikir setidaknya saya yakin dia mampu memperbaiki hal-hal tersebut. Dia tidak akan pernah bisa membangun tim yang memenangi gelar juara, tidak dengan para pemain ini."

Di sisi lain, Pochettino tidak menghindar saat membahas posisi Manchester United di klasemen. Ketika ditanya mengenai kemungkinan timnya terseret ke dalam pertarungan menghindari degradasi, ia mengakui bahwa itulah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, sembari meminta para pemainnya fokus meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

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Pernyataan-pernyataan ini menempatkan Manchester United di hadapan tantangan besar pada periode mendatang. Masalahnya kini tidak lagi sebatas kekalahan dari rival tradisional Liverpool, tetapi juga meluas ke posisi tim di klasemen serta kekhawatiran yang terus meningkat soal kemampuan mereka menjauh dari zona bahaya.