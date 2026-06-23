Peringatan cuaca darurat mengancam pertandingan Inggris melawan Ghana

Pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Inggris dan Ghana, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, terancam ditunda; hal ini disebabkan oleh laporan cuaca yang memperingatkan akan terjadinya badai petir hebat di sekitar stadion tempat pertandingan berlangsung. Jika pertandingan tersebut ditunda, ini akan menjadi kasus kedua di Piala Dunia kali ini yang mengalami penundaan serupa akibat faktor cuaca.

Prakiraan cuaca di kawasan Stadion “Gillette” di Kota Boston, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut, menunjukkan kemungkinan terjadinya hujan lebat disertai kilat dan guntur, dengan perkiraan suhu berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius selama pertandingan berlangsung, menurut laporan situs “ESPN”.

Piala Dunia ini sebenarnya telah mengalami penundaan pertama akibat badai petir dan kilat selama pertandingan Prancis melawan Irak yang digelar pada dini hari Selasa waktu Makkah di kota Philadelphia, di mana tim wasit terpaksa menunda pertandingan setelah babak pertama berakhir selama hampir satu jam 45 menit sebelum dilanjutkan kembali.

Kegiatan dan acara yang diselenggarakan di ruang terbuka di Amerika Serikat tunduk pada peraturan yang ketat; penangguhan acara olahraga saat badai petir disertai kilat mendekat merupakan undang-undang federal yang mengikat untuk melindungi nyawa. Pihak berwenang Amerika Serikat mengandalkan “Sistem Peringatan Darurat” untuk menyiarkan peringatan cuaca mendesak, dan “Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional” (NOAA) merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi situasi dan mengeluarkan peringatan tersebut.

Jika diputuskan untuk menghentikan pertandingan, protokol kembalinya kegiatan secara bertahap akan diaktifkan; di mana penilaian cuaca baru dilakukan 15 menit setelah kilat terakhir terdeteksi di cakrawala, dan jika kondisi cuaca dipastikan aman, para pemain dan penonton diizinkan meninggalkan tempat perlindungan dan area tertutup, serta kembali ke lapangan dan tribun.

Pertandingan dapat dilanjutkan secara resmi setelah 30 menit penuh berlalu sejak kilatan petir terakhir tercatat; namun, jika terjadi sambaran petir atau kilatan petir baru selama periode tersebut, perhitungan sebelumnya akan dibatalkan segera, dan penghitung waktu akan dikembalikan ke nol untuk menerapkan protokol dari awal.

Perlu dicatat bahwa Inggris memimpin Grup 12 setelah menang dalam pertandingan pertama atas Kroasia (4-2), sementara Ghana berada di posisi kedua setelah mengalahkan Panama (1-0).