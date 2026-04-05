"Perilaku tidak etis"... Hakimi mencoba memengaruhi Paris dengan kartu Madrid

Nama Achraf Hakimi, bek kanan asal Maroko yang membela Paris Saint-Germain, kembali menjadi sorotan setelah ia dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan kemungkinan untuk kembali ke Real Madrid, klub tempat ia memulai karier dan berkembang sebelum hengkang pada tahun 2020.

Sinyal-sinyal ini, yang muncul pada momen krusial musim ini, menimbulkan kekhawatiran yang jelas di dalam lingkaran klub Paris, yang melihatnya sebagai isyarat tak langsung akan ketegangan dalam hubungan antara pemain dan manajemen saat ini.

Menurut laporan media Prancis dan Spanyol, Hakimi telah mengirimkan sinyal-sinyal secara terbuka maupun pribadi dalam beberapa pekan terakhir, yang diinterpretasikan di dalam Paris Saint-Germain sebagai taktik negosiasi untuk memperbaiki syarat-syarat kontraknya saat ini, yang berlaku hingga tahun 2026.

Pemain ini dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam proyek klub, sehingga setiap pembicaraan tentang kepergiannya menjadi sumber kekhawatiran besar bagi manajemen dan staf teknis.

Di sisi lain, Real Madrid terus memantau perkembangan situasi Hakimi dengan cermat, tanpa mengambil langkah resmi apa pun hingga saat ini.

Namun, profil sang pemain sangat sesuai dengan kebutuhan klub raja di posisi bek kanan, terutama mengingat pencarian mereka akan pemain yang menggabungkan pengalaman dan kemampuan menyerang yang tinggi. Selain itu, pemahaman Hakimi yang baik tentang atmosfer La Liga dan sejarah masa lalunya bersama Real Madrid menjadikan kembalinya dia sebagai pilihan yang masuk akal jika kondisi kontrak mengizinkannya.

Di dalam Paris Saint-Germain, suasana waspada melanda jajaran manajemen akibat apa yang dianggap para pejabat sebagai "tindakan tidak etis" dari sang pemain dan lingkarannya, yang bertujuan untuk menekan selama negosiasi perpanjangan kontrak.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub menunjukkan bahwa Hakimi berusaha mendapatkan kontrak yang lebih kompetitif yang mencerminkan posisinya di tim, sementara klub berupaya menjaga keseimbangan keuangannya di tengah komitmen besar terhadap bintang-bintang lainnya.

Meskipun pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut, negosiasi saat ini berada pada tahap yang rumit dan sensitif, karena klub Prancis tersebut khawatir bahwa eskalasi apa pun dapat merusak hubungan dan membuka peluang bagi kemungkinan transfer di bursa transfer musim panas. Minat Real Madrid dipandang sebagai faktor tekanan tambahan, meskipun penggunaannya dalam konteks ini bukanlah hal baru di dunia sepak bola.

Di sisi lain, Hakimi tetap menjadi salah satu bek sayap paling dihargai di Eropa, berkat kecepatan, kemampuannya dalam menyerang, dan fleksibilitas taktisnya—sifat-sifat yang menjadikannya incaran tetap bagi klub-klub besar di benua itu. Diperkirakan Real Madrid, yang sangat memahami potensinya, akan bergerak secara resmi jika muncul celah kontrak yang memungkinkan pemain tersebut kembali ke "Santiago Bernabéu".

Pada akhirnya, masa depan Hakimi akan bergantung pada jalannya negosiasi dengan Paris Saint-Germain dalam beberapa bulan ke depan. Jika tercapai kesepakatan baru, krisis ini akan dianggap sebagai babak yang berlalu dalam permainan keseimbangan kontrak. Namun, jika negosiasi menemui jalan buntu, musim panas mendatang mungkin akan menyaksikan perubahan besar dalam karier sang pemain, dan mungkin kembalinya dia ke klub tempat karier profesionalnya dimulai.