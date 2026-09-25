Perilaku Mbappe memicu kemarahan Real Madrid

Kampanye Kylian Mbappe untuk memenangi penghargaan Ballon d'Or tampaknya mulai membuka front baru di dalam tubuh Real Madrid, setelah aktivitas media yang intens dari bintang Prancis itu memicu ketidaksenangan di lingkungan internal klub, di tengah laporan yang menyebut adanya keberatan yang jelas terhadap cara sang pemain mengelola kampanye pribadinya untuk meraih penghargaan tersebut.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Mbappe menghentikan sementara tur medianya, setelah dalam beberapa hari terakhir melakukan serangkaian wawancara yang luas dengan media Prancis dan internasional, dalam rangka upayanya memperkuat peluangnya dalam perebutan Ballon d'Or 2026. Ia diperkirakan akan kembali berbicara usai laga Prancis melawan Turki.

Kapten timnas Prancis itu selama beberapa hari terakhir berubah menjadi salah satu nama paling menonjol di media dunia, setelah muncul di sejumlah platform dan media, di antaranya "L'Equipe", "AS", "Radio France Internationale", dan "CNN".

Meski tanpa gelar besar bersama Real Madrid, Mbappe terus mempertahankan peluangnya untuk menjadi juara Ballon d'Or, dengan berpijak pada angka-angka golnya yang menonjol serta statusnya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di La Liga, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia.

Di sisi lain, para pengkritiknya menilai bahwa sang pemain kurang menentukan pada sejumlah laga besar, sementara bintang-bintang masa lalu, seperti Thierry Henry dan Roberto Carlos, menganggapnya sebagai pesaing kuat untuk penghargaan tersebut.









Real Madrid memilih diam

Pada saat klub-klub seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain menyatakan dukungan bagi kandidat mereka, Real Madrid hingga kini belum menyatakan sikap yang jelas terkait peluang Mbappe memenangi penghargaan itu.

Klub tersebut sempat memboikot acara Ballon d'Or sejak 2024, menyusul kekalahan Vinicius Junior dalam perebutan penghargaan itu dari Rodri, sebelum belakangan muncul sejumlah indikasi kemungkinan kembalinya Real Madrid ke acara tersebut, setelah klub itu menyebarkan pesan dan foto untuk mendukung para pemainnya yang menjadi kandidat di berbagai kategori.

Namun surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan bahwa manajemen Real Madrid tampaknya tidak sepenuhnya yakin dengan peluang Mbappe, seraya menjelaskan bahwa klub itu sempat mempertimbangkan ide untuk melakukan perjalanan ke London dalam waktu singkat, sebelum akhirnya membatalkannya.









Ketidaksenangan atas cara Mbappe

Yang lebih menarik adalah laporan tersebut menyebutkan adanya kondisi ketidakpuasan di dalam Real Madrid terhadap cara Mbappe mengelola kampanyenya untuk Ballon d'Or, yang di lingkungan internal klub digambarkan sebagai berlebihan.

"Sport" mengutip pernyataan seorang sumber di dalam Real Madrid yang mengatakan: "Ia memohon-mohon untuk mendapatkan suara demi penghargaan Ballon d'Or." Kisah ini tetap disematkan secara khusus kepada surat kabar "Sport", di tengah ketiadaan komentar resmi dari Real Madrid maupun Mbappe mengenai hal tersebut.

Dengan demikian, Mbappe tampaknya menjalani perebutan Ballon d'Or di lebih dari satu front; sementara ia berusaha memperkuat angka-angka dan kehadiran medianya, ia mendapati dirinya menghadapi kritik terkait gaya kampanyenya, di saat klubnya lebih memilih untuk diam dan tidak terlibat secara terbuka dalam perebutan tersebut.