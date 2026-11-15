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Pertandingan antara Spanyol dan sang tamu Inggris, pada Minggu malam ini, menyaksikan sebuah insiden disayangkan yang memicu kontroversi besar.

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Menurut surat kabar "The Sun", selama lagu kebangsaan Inggris berkumandang, dan setiap kali para pemainnya menyentuh bola, cemoohan dan cacian menggema di tribune.

Sementara itu, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut senyum sinis terukir di wajah Thomas Tuchel, pelatih Inggris, ketika cemoohan mulai terdengar dari sebagian besar tribune begitu lagu kebangsaan Inggris mulai diperdengarkan.

Ini bukan kali pertama hal itu terjadi. Cemoohan telah berulang kali terdengar secara berlebihan saat lagu kebangsaan tim-tim lawan berkumandang.

Di Sevilla, pada hari Spanyol lolos ke Piala Dunia di Qatar, Luis Enrique menyatakan ketidaksenangannya terhadap cemoohan saat lagu kebangsaan Swedia dimainkan.

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Dan pada Maret lalu, hal yang sama terulang di Villarreal dan Barcelona saat lagu kebangsaan Serbia dan Mesir diperdengarkan.

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Reaksi 3500 suporter Inggris di Stadion Metropolitano adalah melontarkan cemoohan ketika mendengar nada-nada pertama lagu kebangsaan Spanyol, namun mereka segera dibungkam oleh ribuan suara yang menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan: "Yang kami ketahui dengan pasti adalah bahwa mencemooh saat lagu kebangsaan apa pun berkumandang merupakan tindakan tercela, dan itu adalah bukti kurangnya sopan santun".

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Insiden Mesir yang Tak Terlupakan

Hasil imbang mengejutkan tim nasional Spanyol di kandang sendiri melawan tim nasional Mesir memicu kehebohan besar di media Spanyol, yang komentarnya terpusat pada apa yang sebagian menyebutnya sebagai "aib" setelah serangan rasial dari suporter Spanyol terhadap umat Muslim, saat lagu kebangsaan Mesir diperdengarkan.

Dari sisi teknis, mereka menyalahkan pelatih kepala Luis de la Fuente karena terlalu banyak melakukan pergantian pemain melawan Mesir, meskipun itu merupakan uji coba terakhir sebelum pengumuman daftar final yang akan dibawa La Roja ke Piala Dunia 2026.

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Mengingat mereka tergabung dengan tim nasional Arab Saudi di Grup Delapan bersama Uruguay dan Tanjung Verde, de la Fuente ingin menguji para pemainnya melawan sekolah sepak bola yang serupa, maka ia memilih tim nasional Mesir, yang pada gilirannya melihat pertandingan itu sebagai peluang besar untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya menghadapi peringkat pertama dunia.

Surat kabar "AS" mengarahkan perhatiannya pada momen rasialis yang terjadi saat lagu kebangsaan Mesir berkumandang, ketika suara-suara meninggi dengan siulan cemoohan, disertai teriakan memalukan seperti "siapa yang menolak melompat berarti Muslim" yang terulang beberapa kali pada babak pertama.

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"AS" menulis di halaman depannya: "Aib Dunia", dan di bagian atas sampulnya: "Teriakan rasialis yang memalukan di Stadion Cornellà".

Mereka juga menempatkan di latar belakang sebuah gambar layar utama di stadion saat upaya menghentikan rasisme suporter di antara dua babak, ketika protokol FIFA menentang rasisme diaktifkan, di mana pada layar tertulis: "Perlu dicatat bahwa peraturan tentang pencegahan kekerasan dalam olahraga melarang dan menghukum keterlibatan aktif dalam tindakan kekerasan, kebencian, atau rasisme terhadap orang asing".

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"AS" juga menyebutkan bahwa media internasional (termasuk media Mesir) mengecam hal itu sebagai "skandal" yang merusak citra Spanyol menjelang Piala Dunia 2030.