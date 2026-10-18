Real Madrid menjamu Sevilla malam ini dalam suasana yang mengisyaratkan perubahan, baik pada level susunan pemain, setelah kebangkitan para pemain yang paling sedikit bermain di laga melawan Roma, maupun pada level penampilan dan tampilan teknis, menyusul kemenangan penting di Liga Champions (4-3) yang mengembalikan kepercayaan diri tim, berkat comeback kuat yang biasa dipersembahkan Los Blancos di kompetisi favoritnya.

Real Madrid akan menjalani laga pertamanya tanpa Vinicius Junior, yang menerima sanksi larangan bermain 4 pertandingan, di tengah berbagai pertanyaan mengenai formasi lini serang pelatih Jose Mourinho.

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Muncul satu opsi yang tak terduga sebelum pertandingan melawan Roma, namun kini menjadi lebih realistis setelah penampilan menonjol Endrick, di mana pelatih mempertimbangkan untuk kembali memainkannya di sayap kanan, setelah ia menyuguhkan penampilan luar biasa menghadapi klub Italia itu, menurut surat kabar "Marca" Spanyol.

Dalam kasus ini, Kylian Mbappe akan tetap berada di jantung serangan, dan Diomande di sisi kiri, posisi yang juga ia tampil bagus pada Selasa lalu, dengan Jude Bellingham sedikit ditarik ke belakang. Hal itu berarti perubahan trio serang yang diandalkan pelatih asal Portugal tersebut di sebagian besar periode musim ini.

Namun Mourinho juga mempertimbangkan opsi-opsi lain, setelah Arda Guler tampil di babak kedua melawan Roma dan membuktikan bahwa ia layak mendapat menit bermain lebih banyak. Ia bisa bermain di posisi yang lebih maju untuk menutupi absennya Vinicius, atau turun di lini tengah bersama Tchouameni dan Valverde.

Pertandingan melawan Roma memunculkan sejumlah pertanyaan soal pilihan-pilihan pelatih. Mourinho menegaskan dalam konferensi pers kemarin bahwa para pemain yang tampil di babak kedua layak bermain, demikian pula mereka yang menjadi starter, sambil menyebut Diomande dan Mbappe.

Apa pun pilihan Mourinho, kegagalan meraih hasil bukanlah opsi yang bisa diterima, terutama karena pekan depan akan menyaksikan El Clasico melawan Barcelona di Camp Nou, dengan selisih poin yang tidak menguntungkan Real Madrid. Sebab tim ini semestinya bersaing untuk gelar La Liga, dan akan sulit membenarkan berlanjutnya kesulitan mereka di kompetisi tersebut.



