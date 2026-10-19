"Pergilah ke museum pencurian": Sevilla mengejek Real Madrid setelah empat gol di Bernabeu

Sevilla meningkatkan protesnya terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan, usai kekalahan 4-1 dari Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, dengan mempersoalkan tidak diusirnya Arda Guler akibat pelanggarannya terhadap Peque, di samping momen pelanggaran Ibrahima Konate terhadap Oso sebelum salah satu gol Los Blancos, dalam laga yang memicu kemarahan klub Andalusia tersebut.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa kemarahan di dalam Sevilla meluas dari para pemain hingga ke pelatih kepala Luis Garcia Plaza, setelah klub menilai bahwa keputusan-keputusan krusial perangkat pertandingan telah menghalangi mereka untuk bersaing secara adil, dan itu terjadi beberapa hari setelah mereka juga memprotes kartu merah untuk Isaac Romero pada laga melawan Levante.

Sevilla menyindir Real Madrid lewat media sosial

Sevilla mengungkapkan ketidakpuasannya atas jalannya pertandingan melalui serangkaian unggahan di media sosial, sebagai tanggapan atas unggahan kanal "Movistar" yang membandingkan gol Kylian Mbappe dengan sebuah lukisan di Museum Louvre.

Klub Andalusia itu menulis dengan nada sarkastis: "Dengan Museum Prado yang ada di dekat sini, kalian malah pergi ke museum yang terkenal dengan pencurian!", sebuah komentar yang mengandung kritik pedas terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam laga tersebut.

Sevilla juga memprotes tertundanya tayangan ulang momen pelanggaran Konate terhadap Oso sebelum salah satu gol Real Madrid, dengan bertanya: "Bisakah kalian memutar ulang 18 detik? Kami ingin melihat momen itu secara utuh".

Mereka merampas kesempatan kami bermain di laga lain

Kemarahan tidak hanya terbatas pada manajemen Sevilla, karena Luis Garcia Plaza turut menyatakan keberatannya atas keputusan-keputusan perangkat pertandingan, dengan menyoroti momen pelanggaran Arda Guler terhadap Peque di area tengah lapangan, yang tidak diintervensi oleh asisten video "VAR" untuk dianggap sebagai pelanggaran yang semestinya dijatuhi sanksi.

Pelatih Sevilla mengatakan usai kekalahan dari Real Madrid: "Mereka telah merampas kesempatan kami bermain di laga lain", sebagai isyarat atas keyakinannya bahwa keputusan-keputusan perangkat pertandingan memengaruhi jalannya laga dan peluang timnya.

Pelatih tersebut juga memicu kontroversi terkait pelanggaran Konate terhadap Oso sebelum salah satu gol Real Madrid, sementara sebelumnya ia telah memprotes kartu merah Isaac Romero saat menghadapi Levante, dengan mengangkat kembali kasus-kasus lain yang menurutnya layak diperlakukan dengan cara yang sama.

Di sisi lain, Juan Iglesias menyampaikan keberatannya atas keputusan-keputusan yang terjadi dalam pertandingan, sementara laporan yang dipublikasikan di situs resmi Sevilla merangkum sikap klub dengan kalimat: "Sebuah sikutan, dan selesai", dalam eskalasi baru protes dari klub Andalusia itu.

Pekan yang mengecewakan

Sevilla berharap bisa melewati pekan yang mengecewakan, setelah hanya meraih satu poin dari enam poin yang mungkin didapat sejak kompetisi liga kembali bergulir, sebuah kemunduran yang menghentikan sebagian momentum yang telah dibangun tim sejak awal musim.

Meski jauh dari zona degradasi, kehilangan poin itu memengaruhi ambisi klub Andalusia untuk terus melangkah naik di tabel klasemen, sehingga mereka dituntut segera memulihkan keseimbangan ketika menghadapi Osasuna pada akhir pekan depan.