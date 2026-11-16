Pergi Usai Bicara dengan Jesus, Skenario Ronaldo Terulang di Kamp Portugal

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Timnas Portugal kembali dilanda ketegangan. Kapten Bernardo Silva meninggalkan kamp Portugal karena kecewa minim mendapat kesempatan bermain, tetapi Federasi Sepak Bola Portugal beralasan absennya disebabkan masalah otot.

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Menurut harian Sport, bintang Real Madrid Bernardo Silva meninggalkan kamp timnas negaranya setelah berbicara dengan pelatih Jorge Jesus. Dalam pembicaraan itu, ia mengungkapkan kekecewaannya atas porsi peran yang ia jalani di tim.

Tindakan Bernardo Silva ini mengingatkan kembali pada skenario Cristiano Ronaldo, yang meninggalkan kamp Portugal pada jeda internasional sebelumnya setelah berbicara dengan Jesus karena minimnya kesempatan bermain.

Menurut harian Record, Bernardo Silva menyampaikan secara langsung kepada Jesus bahwa ia tidak puas dengan sedikitnya menit bermain yang ia dapatkan.

Pembicaraan antara Bernardo dan Jesus, yang berlangsung di kota Braga, berakhir dengan saling pengertian di antara keduanya. Meski demikian, insiden ini memunculkan pertanyaan baru mengenai suasana di dalam tim Portugal.

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Insiden ini terbilang sangat sensitif, sebab Bernardo Silva baru saja dipercaya menjadi kapten timnas Portugal, menggantikan Cristiano Ronaldo yang telah pensiun dari tim nasional.

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Krisis ini mencuat setelah timnas Portugal menelan kekalahan telak 1-4 dari Denmark.

Bernardo Silva hanya bermain dalam 11 menit terakhir, tetapi dalam waktu itu ia mampu mencetak satu-satunya gol bagi negaranya.

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Tak lama kemudian, Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa sang pemain meninggalkan kamp timnas karena masalah fisik, sekaligus memastikan ia tidak akan berangkat ke Cardiff untuk menjalani laga terakhir fase grup UEFA Nations League melawan Wales.

Penjelasan resminya, Bernardo Silva telah menjalani pemeriksaan oleh tim medis dan dinyatakan tidak dapat tampil dalam pertandingan.

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Namun, informasi yang diungkap harian "Record" menyebutkan bahwa kepergiannya didahului oleh pembicaraan dengan Jesus terkait minimnya kesempatan bermain.

Bernardo Silva sebenarnya sudah menunjukkan kekecewaannya sebelum laga kontra Denmark. Saat itu ia berkata, "Semua pemain ingin merasa berguna dan ingin bermain, dan saya tidak terkecuali." Ia juga mengakui bahwa dirinya lebih suka berada dalam situasi yang berbeda dan mendapatkan lebih banyak menit bermain.

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Jesus Hadapi Masalah Baru di Portugal

Insiden ini menambah tekanan bagi Jesus pada masa yang sensitif bagi timnas Portugal. Kekalahan telak dari Denmark telah memunculkan pertanyaan soal performa tim, dan kini kekecewaan sang kapten menambah sorotan baru.

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Meski pers Portugal memastikan pembicaraan kedua pihak berakhir dengan saling pengertian, insiden ini menunjukkan ketidaknyamanan salah satu pemain terpenting timnas atas situasinya saat ini.

Timnas Portugal akan menghadapi Wales tanpa Bernardo Silva, serta tanpa Rúben Dias dan João Palhinha yang absen karena skorsing.

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Laga ini menjadi momen penentu untuk menuntaskan fase grup UEFA Nations League, dan Jesus harus membuktikan kemampuannya menjaga kendali teknis serta keharmonisan ruang ganti timnas.