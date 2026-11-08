Ander Barrenetxea, winger Real Sociedad, terpaksa meninggalkan pertandingan timnya melawan Rayo Vallecano karena merasakan nyeri di paha, yang memunculkan keraguan atas keikutsertaannya bersama timnas Spanyol.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barrenetxea memicu kekhawatiran setelah terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-70 karena merasakan nyeri di paha.

Winger Spanyol itu merasakan masalah tersebut saat berlari tanpa adanya tekanan apa pun dari lawan, sehingga ia langsung meletakkan tangannya pada area yang cedera, dan menyadari bahwa dirinya tidak mampu melanjutkan permainan.

Gambaran yang paling mengkhawatirkan datang pada saat ia keluar dari lapangan, karena Barrenetxea meninggalkan lapangan sambil menangis, ditemani oleh anggota tim medis Real Sociedad, yang berusaha menenangkannya di garis tepi lapangan.

Oyarzabal masuk menggantikannya, sementara Barrenetxea menunggu untuk menjalani pemeriksaan medis yang akan menentukan tingkat keparahan cedera. Kemungkinan absen ini datang pada waktu yang sangat buruk bagi Barrenetxea yang berusia 24 tahun.

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, sebelumnya telah memanggil Barrenetxea untuk menjalani dua laga mendatang melawan Republik Ceko dan Inggris di UEFA Nations League.

Barrenetxea dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol pada Senin besok, tetapi keikutsertaannya kini menjadi tanda tanya, sembari menunggu diketahuinya diagnosis medis.

Pelatih Real Sociedad, Sergio Francisco Matarazzo, menyatakan penyesalannya, dengan mengatakan, "Dia mengalami kesialan besar. Barrenetxea sedang menjalani periode yang bagus. Dia cedera, tetapi hingga kini kami belum mengetahui sifat cederanya."

Kesialan kembali menghadang jalan Barrenetxea. Pemain Real Sociedad itu mengalami kemunduran besar pada musim lalu, ketika cedera otot adduktor saat pertandingan melawan Girona, yang berlangsung di Stadion Montilivi pada pertengahan Mei, menjauhkannya dari peluang ikut serta di Piala Dunia.

Barrenetxea saat itu masuk dalam daftar awal yang dipilih oleh De la Fuente, dan ia memiliki peluang untuk masuk ke dalam daftar final, terutama di tengah masalah fisik yang dialami pemain-pemain lain di posisi sayap. Namun, cedera itu pada akhirnya menyebabkan hilangnya peluangnya untuk tampil di turnamen internasional tersebut.

Dan kini, setelah ia memulihkan posisi dan arti pentingnya di tim, serta kembali masuk dalam perhitungan timnas Spanyol, muncul masalah fisik baru yang mengancam akan menyingkirkannya dari daftar.

Dalam laga melawan Rayo Vallecano, Barrenetxea telah berkontribusi secara langsung terhadap hasil pertandingan, setelah menciptakan gol keunggulan bagi timnya, yang dicetak oleh Oskarsson pada menit pertama.

Real Sociedad menunggu untuk mengetahui tingkat keparahan nyeri yang dialami pemain tersebut secepat mungkin, guna menentukan durasi absennya, sementara timnas Spanyol menantikan perkembangan kondisi salah satu pemain sayap yang telah dipanggilnya ke dalam daftar.