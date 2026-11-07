Sebuah duel tak terduga mulai mengemuka dalam perebutan kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah spekulasi meningkat mengenai kemungkinan pelatih Prancis, Arsene Wenger, ikut dalam pemilihan mendatang untuk menantang presiden saat ini, Gianni Infantino, yang berupaya meraih masa jabatan baru meski dilanda kontroversi belakangan ini.

Menurut situs "Foot Mercato", mengutip surat kabar "L'Equipe", nama mantan manajer Arsenal itu disebut-sebut kuat sebagai salah satu kandidat potensial paling menonjol untuk menantang Infantino dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret mendatang di ibu kota Maroko, Rabat.

Wenger, yang berusia 77 tahun, hingga kini belum memastikan keputusan akhirnya, tetapi ia mungkin akan mengumumkan sikapnya pada pertengahan pekan depan, setelah serangkaian pertemuan yang bertujuan meyakinkannya untuk ikut dalam perebutan ini. Setelah lama ragu, berbagai data menunjukkan bahwa pelatih Prancis itu kini lebih dekat dari sebelumnya untuk mempertimbangkan opsi pencalonan.

Nama Wenger menjadi kartu penting bagi pihak-pihak yang berupaya menantang Infantino, sebab pelatih Prancis itu memiliki reputasi global yang luas, selain pengalaman panjangnya di dunia sepak bola serta jaringan hubungan yang membentang di benua Afrika dan Asia.

Selain itu, karena ia tidak berafiliasi dengan Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", hal ini bisa memberinya penerimaan di sejumlah federasi nasional, di saat berbagai laporan menyebut adanya suara-suara di dalam lingkungan FIFA yang mendukung gagasan pencalonannya dan berupaya meyakinkannya untuk ikut bersaing.

Meski demikian, usia Wenger yang mencapai 77 tahun berarti, apabila ia menang, ia hanya akan memenuhi syarat untuk satu masa jabatan selama empat tahun, sebagaimana diberitakan berbagai laporan.

Tantangan potensial bagi Infantino tidak terbatas pada Wenger seorang, sebab Kozo Tashima, presiden kehormatan Federasi Sepak Bola Jepang, juga menyatakan niatnya untuk bersaing dalam perebutan kursi kepresidenan FIFA, yang membuka pintu bagi pemilihan dengan kemungkinan lebih dari satu kandidat untuk menantang presiden saat ini.