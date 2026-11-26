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AZ meraih kemenangan yang sangat mengesankan di Liga Europa pada Kamis. Bertandang ke markas Sparta Praha, klub asal Belanda Utara itu tertinggal 2-0 saat jeda. Pada babak kedua, Peer Koopmeiners segera memperkecil ketertinggalan sebelum para pemain pengganti pilihan pelatih Leroy Echteld menuntaskan malam bak dongeng di ibu kota Ceko: 2-4.

AZ tampil buruk pada babak pertama di Praha dan sudah tertinggal pada menit keempat. Jonathan Braut Brunes, sepupu kandung Erling Braut Haaland, menyundul umpan silang John Mercado ke gawang: 1-0.

Karena penyerang timnas Belanda Mexx Meerdink absen, Bendeguz Kovács mendapat kesempatan tampil sejak awal. Pemain asal Hongaria itu berpeluang menyamakan kedudukan pada pertengahan babak pertama, tetapi tembakan kaki kirinya sambil berputar meleset tipis.

Kegagalan itu harus dibayar mahal oleh AZ. Kiper Jari De Busser kehilangan bola di area berbahaya, membuat Brunes tiba-tiba berada dalam posisi yang sangat menjanjikan. Pemain asal Norwegia itu tetap tenang dan mengoper kepada Patrik Vydra, yang dengan mudah menceploskan bola: 2-0.

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Situasi tampak buruk bagi klub asal Alkmaar itu saat jeda, tetapi tim asuhan Echteld menunjukkan daya juang setelah turun minum. Peer Koopmeiners lebih dulu memperkecil ketertinggalan. Umpan silang sang gelandang begitu tajam hingga bola justru membentur bagian dalam tiang dan masuk ke gawang lawan: 2-1.

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AZ, yang memasukkan Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal, dan Dave Kwakman sepuluh menit setelah jeda, tiba-tiba bermain penuh percaya diri dan mencium peluang. Kwakman mengoper kepada Daal, yang bergerak dari sisi kiri ke tengah lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang indah ke pojok jauh atas gawang.

Masih ada seperempat pertandingan tersisa, dan AZ berhasil menuntaskan kebangkitan mereka. Sekali lagi, keputusan Echteld berperan. Daal mengoper kepada Oufkir, yang melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti untuk membawa AZ unggul 2-3.

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Ketika laga tinggal menyisakan beberapa menit, AZ memastikan kemenangan. Umpan terobosan Calvin Stengs mengirim Oufkir ke depan, dengan ruang terbuka lebar di hadapan pemain timnas Maroko itu. Oufkir mengecoh satu-satunya lawan yang menghadangnya dengan gerak tipu sebelum melepaskan tembakan keras kaki kanan: 2-4.

AZ kini mengumpulkan sembilan poin dari lima pertandingan dan masih sangat berpeluang finis di delapan besar. Jika berhasil, tim asuhan Echteld bisa langsung melewati babak play-off. Bagaimanapun, perlu kejadian yang sangat tidak terduga agar AZ kini gagal mencapai babak play-off.