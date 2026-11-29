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Kenneth Perez terkejut bukan main melihat penampilan Nacho Ferri dalam De Klassieker pada Minggu sore. Penyerang asal Spanyol milik Feyenoord itu menyia-nyiakan beberapa peluang saat menghadapi Ajax (1-1) dan juga gagal mengeksekusi penalti. Dalam acara Dit was het Weekend di ESPN, Perez melontarkan kritik keras terhadap penyerang utama klub Rotterdam tersebut.

Feyenoord tertinggal di De Kuip setelah baru empat menit bermain akibat gol indah Julian Brandt. Namun, empat menit kemudian Luciano Valente memanfaatkan kesalahan pemain Jerman yang sama, lalu Feyenoord semakin menguasai pertandingan.

Tim Giovanni van Bronckhorst mendapat cukup banyak peluang pada babak kedua untuk memenangkan pertandingan. Pada menit ke-52, Ferri melepaskan tembakan yang melenceng tanpa kendali dari posisi menjanjikan. Seperempat jam kemudian, ia kembali mendapat kesempatan emas dari titik penalti untuk membawa Feyenoord unggul.

Pemain asal Spanyol itu mengambil penalti setelah Charles Vanhoutte terkena kontak ringan dari Lucas Rosa di kotak penalti. Namun, tembakan Ferri begitu buruk sehingga Maarten Paes mampu menepisnya. Sang penyerang juga gagal mencetak gol dari bola pantul.

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Dalam diskusi di studio ESPN, mereka membahas terbatasnya pilihan Van Bronckhorst untuk memberi dorongan baru kepada timnya melalui pergantian pemain. Namun, Perez berpendapat bahwa penyerang lain mana pun setidaknya akan tampil sebaik Ferri pada Minggu itu. “Siapa pun yang Anda masukkan sebagai penyerang, levelnya kira-kira akan sama dengan Ferri. Astaga...!”

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Pembawa acara Wouter Bouwman kemudian bertanya apakah Perez merujuk pada level penyerang Feyenoord itu secara keseluruhan. “Level Ferri secara keseluruhan sangat buruk hari ini,” tegas analis asal Denmark itu. “Anda boleh saja gagal mengeksekusi penalti, tetapi tidak perlu menendangnya dengan pul sepatu seperti pemain amatir. Namun, yang terutama, dia sama sekali tidak terlihat.”

Perez juga sama sekali tidak sependapat dengan anggapan bahwa rekan setim Ferri seharusnya mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti tersebut. “Lalu saya mendengar omong kosong bahwa, jika ada pemain berkarakter kuat di tim, mereka harus mengambil penalti itu darinya. Omong kosong!”

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Mantan pesepakbola itu kemudian menggambarkan situasi hipotetis yang melibatkan rekannya di studio, Kees Kwakman. “Bayangkan: Kees berada di urutan pertama sebagai eksekutor dan dia sedang tidak bermain bagus. Saya tentu tidak akan menghampirinya untuk bertanya: Kees, kamu yakin?”

Menurut Perez, paling jauh Ferri sendiri bisa memutuskan untuk menyerahkan penalti itu kepada rekan setimnya. Saat kembali melihat tayangannya, sang analis lalu membuat perbandingan dengan golf. “Ini shank,” kata Perez, merujuk pada bola yang terkena pukulan dengan sangat tidak tepat. “Ini benar-benar terlihat sangat amatiran, bukan?”

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Terlepas dari penampilan Ferri, Perez menilai Feyenoord mendapat hasil yang jauh terlalu sedikit dari De Klassieker, mengingat buruknya permainan Ajax setelah fase awal pertandingan. “Pada titik tertentu, Anda pasti merasa: tunggu dulu, Ajax ini begitu lemah. Kami benar-benar harus memanfaatkannya. Mereka sungguh kurang memanfaatkan situasi itu.”