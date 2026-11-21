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Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bersiap menegaskan bahwa Barcelona adalah musuh bersejarah Real Madrid dalam pidato yang dinanti di hadapan anggota rapat umum, yang juga akan membahas kondisi ekonomi dan olahraga klub.

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Perez juga akan melontarkan kritik kepada rival asal Catalonia itu dan kepada Javier Tebas, presiden LaLiga, sebelum pengesahan penunjukan Rafael Nadal sebagai anggota dewan direksi.

Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, stabilitas ekonomi, perlunya perubahan di level olahraga, dan hubungan dengan musuh yang tak mungkin diajak berdamai, merujuk pada Barcelona, serta komitmen penuh untuk memastikan keadilan olahraga terus ditegakkan hingga akhir, akan menjadi poin utama pidato Florentino Perez di hadapan para anggota delegasi Real Madrid.

Presiden Real Madrid itu juga akan membahas kembalinya hubungan dengan UEFA ke jalur normal, sikap manajemen yang menolak pendekatan Javier Tebas, serta penunjukan Rafael Nadal sebagai anggota dewan direksi klub.

Suasana tahun ini sangat berbeda dibandingkan rapat-rapat sebelumnya. Biasanya, presiden Real Madrid datang ke pertemuan dengan para anggota delegasi tanpa memberikan pernyataan apa pun selama 12 bulan sebelumnya, menjelang rapat yang dijadwalkan pada Sabtu pagi pukul 10.00 waktu Spanyol di Valdebebas.

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Namun, situasinya kali ini berbeda karena pemilihan yang digelar pada Juni lalu, sehingga pesan Florentino Perez tidak lagi berjarak jauh secara waktu. Meski begitu, pidatonya yang diperkirakan berlangsung sekitar 45 menit akan menggambarkan arah kebijakan yang akan ditempuh Real Madrid dalam beberapa bulan mendatang.

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Rafael Nadal

Florentino Perez tidak akan menjadi satu-satunya tokoh menonjol dalam rapat tersebut. Kehadiran Rafael Nadal akan menjadi momen penting dalam perjalanan Real Madrid saat ini, sementara pengesahan penunjukannya sebagai anggota dewan direksi hanya akan menjadi formalitas, dan dilakukan setelah Perez kembali berhasil meloloskan anggaran musim lalu dan anggaran musim ini.

Presiden Real Madrid diperkirakan akan kembali menegaskan besarnya jurang dalam hubungan antara Real Madrid dan Barcelona saat ini, setelah Joan Laporta tidak lagi menjadi sahabat seperti dahulu. Hal itu akan terlihat jelas dalam pidato Perez di hadapan para anggota delegasi.

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Perselisihan yang tak dapat diselesaikan dengan Javier Tebas juga tidak akan absen dari pidato presiden Real Madrid, karena ia akan menyisihkan sebagian pembicaraannya untuk membahas hal tersebut dalam rapat.

Manajemen Real Madrid mendapat dukungan besar setelah pemilihan, tetapi awal musim ini turut menghapus semua keraguan yang menyelimuti tim, setelah kekhawatiran awal sirna dan para suporter kembali terikat sepenuhnya dengan tim.

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Dukungan tersebut diperkirakan akan kembali diperbarui dan diperkuat pada Sabtu pagi, setelah para anggota delegasi Real Madrid menegaskan dukungan mereka kepada manajemen klub serta kepercayaan mereka terhadap cara kerja para petinggi yang memimpin tim.