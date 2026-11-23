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Rafael Nadal untuk pertama kalinya duduk di meja kepresidenan Real Madrid, tepat di sebelah kanan Florentino Perez. Bagi banyak orang, momen itu tampak seperti pengumuman tidak resmi tentang siapa presiden klub berikutnya.

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Momen tersebut terjadi dalam rapat tahunan yang digelar klub pekan ini. Dalam rapat itu, laporan keuangan musim lalu, anggaran musim berjalan, serta iuran keanggotaan untuk tahun depan disetujui. Setelah rapat biasa, digelar rapat luar biasa yang menyetujui penunjukan legenda tenis Spanyol itu sebagai anggota dewan direksi klub.

Perez tidak menunggu pengesahan akhir. Ia justru meminta para anggota delegasi untuk mengizinkan Nadal bergabung di meja kepresidenan dan langsung menempati posisinya di dewan direksi, sebuah langkah yang disambut dengan sangat antusias di dalam ruangan.

Saat memperkenalkan Nadal, Perez berkata: "Rafa adalah sosok yang mendapatkan rasa hormat dan kecintaan jutaan orang berkat kepribadiannya, perilakunya di dalam maupun di luar lapangan, serta komitmennya yang teguh terhadap nilai-nilai yang menjunjung tinggi olahraga."

Banyak hadirin menilai bahwa menempatkan Nadal di sebelah kanan presiden bukan sekadar protokol, melainkan pesan yang jelas bahwa ia sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus Perez suatu hari nanti.

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Gagasan ini berakar pada kedudukan istimewa Nadal di Spanyol. Ia bukan sekadar juara tenis yang telah mengoleksi 22 gelar turnamen besar, melainkan simbol olahraga yang mendapatkan dukungan bulat yang langka, sekaligus dikenal sebagai pendukung Real Madrid sejak kecil.

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Selain itu, masuknya Nadal ke dewan direksi memberinya kesempatan untuk mempelajari dari dalam cara mengelola salah satu klub terbesar di dunia, mulai dari urusan keuangan hingga hak siar televisi dan ekspansi komersial.

Namun, skenario indah ini diselimuti keraguan besar. Jurnalis Spanyol Anton Meana, dalam program "Carrusel Deportivo" di radio Cadena SER, mengajukan dua pertanyaan krusial: apakah Nadal benar-benar siap memimpin Real Madrid dengan segala tekanan dan keputusan yang menyertai jabatan tersebut? Dan apakah ia akan menjadi presiden dengan kewenangan penuh seperti Perez, yang memegang kendali dan mengambil semua keputusan, atau hanya menjadi wajah klub di hadapan para penggemar, sementara seorang direktur eksekutif menjalankan klub dari balik layar?

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Meana mencontohkan pengalaman Iker Casillas, yang berambisi memimpin Federasi Sepak Bola Spanyol tanpa benar-benar siap untuk jabatan itu, seraya menegaskan bahwa memimpin Real Madrid adalah perkara yang sangat sulit.

Ia mengatakan: "Menjadi duta adalah satu hal, menjadi anggota dewan direksi adalah hal lain, sedangkan memimpin Real Madrid adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Acara kemarin tampak seperti perkenalan resmi presiden berikutnya, tetapi saya tidak yakin persoalannya sesederhana itu."

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Sebaliknya, jurnalis Spanyol Jesus Gallego, saat tampil dalam program tersebut, berpendapat bahwa Nadal masih memiliki banyak waktu untuk menimba pengalaman, dan ia tidak akan menjabat presiden bulan depan maupun tahun depan.

Gallego menambahkan bahwa ketika Nadal menduduki jabatan itu, ia akan didampingi satu atau dua direktur eksekutif. Saat itulah ia akan belajar bagaimana transfer dirampungkan, bagaimana bernegosiasi dengan agen pemain, serta seperti apa konflik dengan LaLiga yang dipimpin Javier Tebas.

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Meski demikian, menurut Gallego, keraguan terbesar menyangkut kemampuan Nadal dalam mengambil keputusan tegas. Perez memiliki kekuasaan eksekutif mutlak dan terkadang mengambil keputusan tanpa persetujuan bawahannya. Penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih, misalnya, merupakan keputusan pribadinya yang tidak bisa ditawar.

Gallego meyakini Nadal tidak akan mampu melakukan hal serupa di awal masa jabatannya, dan mungkin membutuhkan sepuluh tahun sebagai presiden untuk mencapai tingkat ketegasan tersebut.

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Di antara sambutan hangat di dalam klub dan keraguan soal kesiapannya, masuknya Nadal ke dewan direksi tetap menjadi langkah pertama dalam perjalanan panjang. Di ujung perjalanan itulah akan terlihat apakah sang legenda mampu beralih dari kursi kehormatan ke kursi pengambil keputusan paling sulit dalam sepak bola Spanyol.