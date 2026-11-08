Kenneth Perez cukup terkejut dengan penampilan Sondre Ørjasæter dalam laga FC Twente melawan Ajax (2-2). Pemain sayap yang tampil mengesankan di Enschede musim ini itu nyaris tak berkutik saat berhadapan dengan bek kanan Ajax, Lucas Rosa. Dalam program ESPN Dit was het Weekend, Perez pun mempertanyakan kualitas pemain asal Norwegia tersebut.

Ørjasæter menjadi salah satu pemain paling menonjol di FC Twente musim ini. Pekan lalu, penyerang itu bahkan memecahkan rekor Eredivisie dengan mencatatkan lima assist dalam satu pertandingan melawan Excelsior. Namun, saat menghadapi Ajax, ia berhadapan dengan pemain yang menurut Perez mampu meredamnya nyaris sepenuhnya.

Menariknya, Perez justru sangat memuji permainan FC Twente secara keseluruhan. Pengamat tersebut melihat Tukkers bermain dengan tempo tinggi sepanjang 90 menit dan terus berupaya menekan Ajax. "Mereka benar-benar bermain habis-habisan sepanjang 90 menit. Bukan 60 menit, bukan 70 menit, melainkan 90 menit penuh," kata Perez.

Meski begitu, tidak semua penyerang Twente mampu tampil menonjol. Karim El Ahmadi sangat terkesan dengan kerja sama Rots dan Taha di sisi kanan, sementara Ørjasæter mengalami kesulitan besar di sisi seberang. Perez melihat Rosa nyaris tidak memberi lawan yang dikawalnya kesempatan untuk menciptakan ancaman.

"Ørjasæter ditarik dari sisi kiri karena, menurut saya, dia hanya sekali berhasil melewati Rosa," ujar Perez. Pembawa acara Jan Joost van Gangelen juga melihat bek kanan Ajax itu unggul dalam duel tersebut. "Rosa sudah bertekad: saya akan melahapnya habis-habisan," kata Van Gangelen, yang disetujui Perez: "Betul sekali."

Penampilan Ørjasæter lantas membuat Perez meragukan kualitas sang penyerang. "Melihat itu, kita jadi bertanya: sebenarnya seberapa bagus kamu, Ørjasæter?" ujar mantan pesepakbola itu.

Perez menegaskan bahwa sang penyerang harus menunjukkan kemampuan sesungguhnya saat menghadapi lawan seperti itu. "Itulah level yang harus kamu hadapi kalau ingin naik kelas. Kita sering membicarakan ke mana dia bisa melangkah, bukan? Nah, di Spanyol, misalnya, ada 18 pemain seperti dia (tipe Rosa, red.)."