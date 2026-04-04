Perez sangat marah kepada PSV sesaat sebelum kick-off: 'Serius deh... Ini kan nggak normal, kan!?'

Kenneth Perez tampak sangat kesal dengan suasana di Stadion Philips menjelang kick-off pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara antara PSV dan FC Utrecht. Analis tersebut tak percaya dengan telinganya sendiri saat musik house yang sangat keras menggema dari pengeras suara dan ia pun mengkritiknya dengan keras. “Ini kan nggak normal, musiknya. Ya, tapi serius deh,” kata analis ESPN tersebut.

PSV menggelar acara besar-besaran menjelang pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara di VriendenLoterij Eredivisie. Mulai pukul 15.00, pintu Philips Stadion dibuka untuk pertunjukan pembuka yang meriah, dengan musik live dari Eindhoven’s Finest, Kruzo, DJ Bolluuh, dan LARS. Para pendukung juga dibagikan bendera untuk memberikan dukungan ekstra kepada tim menjelang kick-off.

Pertunjukan tersebut sama sekali tidak disukai oleh Perez. Menurut pemain asal Denmark itu, PSV benar-benar berlebihan dalam persiapan menuju pertandingan. “Tolong bersikaplah normal. Ini bukan pesta rumah, ini pertandingan sepak bola.”

Kekecewaan Pérez semakin bertambah karena wawancara dengan pelatih Peter Bosz hampir tidak bisa diikuti. Akibat musik yang keras, reporter Milan van Dongen hampir tidak bisa menyampaikan pertanyaannya. “Peter Bosz sama sekali tidak mengerti saya,” kata Bosz dengan nada yang jelas kesal dari lapangan.

Pérez pun ikut menanggapi dan menyarankan bahwa situasi ini benar-benar sudah di luar kendali. “Mungkin ini karena usia kita, tapi serius deh… tolong bersikaplah normal, bro.” Presenter Van Dongen membandingkannya dengan kunjungan baru-baru ini ke Telstar, di mana menurutnya suasana yang tepat memang tercipta. “Di sana musiknya sangat tenang, itu benar-benar luar biasa.”

Sementara itu, Bosz berusaha untuk fokus pada pertandingan ini, di mana PSV bisa memastikan gelar juara. Pelatih tersebut memilih Guus Til sebagai penyerang utama dalam susunan pemain inti, menggantikan Ricardo Pepi. Dengan demikian, ia tetap mempertahankan susunan pemain yang sebelumnya telah membawa PSV meraih kesuksesan musim ini.

Dalam wawancara menjelang pertandingan, Bosz menjelaskan alasan di balik pilihan tersebut. “Kami melihat di mana kami telah menampilkan sepak bola terbaik dan paling sukses musim ini.” Menurut sang pelatih, beberapa pemain memang memiliki chemistry yang lebih baik. “Keduanya memang sangat cocok, meski saya sendiri tidak menyadarinya sebelumnya.”

Bosz mengakui ada masalah rumit dalam skuadnya, seperti situasi seputar Pepi. Pemain asal Amerika Serikat itu gagal pindah klub dan kini memulai dari bangku cadangan. “Saya berbicara dengannya dan menjelaskannya, lebih dari itu saya tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Bosz, yang menekankan bahwa ini adalah masa sulit bagi sang penyerang.

Terakhir, Bosz tetap tenang menghadapi penurunan performa PSV baru-baru ini, yang untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinannya kalah dalam dua pertandingan liga berturut-turut. “Sebuah kompetisi terdiri dari 34 pertandingan. Jika Anda kalah dalam beberapa pertandingan, itu wajar.”