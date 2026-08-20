Dalam suasana penuh antusiasme yang berlangsung di kompleks olahraga Real Madrid, klub ibu kota Spanyol itu memperkenalkan rekrutan pertahanan terbarunya, pemain asal Prancis Ibrahima Konate, sebagai anggota baru skuad yang datang untuk memperkuat lini pertahanan pada musim baru.

Presiden Florentino Perez menyambut bek asal Prancis tersebut di ruang pertemuan utama, tempat berlangsungnya prosesi penandatanganan resmi kontrak yang akan mengikat Konate dengan Los Blancos selama empat musim ke depan, hingga 30 Juni 2030.

Usai penandatanganan, Presiden Perez memberikan kepada sang pendatang baru sejumlah hadiah tradisional klub, ditambah jersey putih resmi yang mencantumkan namanya dan nomor punggung 16 yang akan ia kenakan sepanjang kariernya bersama Los Merengues.

Acara tersebut turut dihadiri secara istimewa oleh presiden kehormatan klub, Jose Martinez Pirri, sebagai penegasan atas pentingnya transfer ini dan posisi pemain baru itu dalam proyek Real Madrid.

Konate, yang diberikan jersey nomor 16, menerima hadiah-hadiah simbolis klub, yaitu miniatur Stadion Santiago Bernabeu dan sebuah jam tangan mewah, dengan dihadiri presiden kehormatan klub, Jose Martinez Pirri.

Transfer gratis dengan gaji besar

Real Madrid melanjutkan kebijakan terbarunya di bursa transfer dengan mengontrak para pemain berstatus bebas transfer. Konate bergabung secara gratis setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir, mengikuti jejak Rudiger, Alaba, Trent, dan Mbappe. Namun, transfer gratis ini datang dengan gaji besar yang menempatkannya di antara para penerima gaji tertinggi di tim, di mana ia akan memperoleh sekitar 22 juta euro per tahun sebagai gaji total, angka yang pantas untuk seorang bek internasional dengan kualitas seperti dirinya.

Kontrak dengan Konate (27 tahun) memperkuat sebuah posisi yang banyak dilanda cedera pada musim lalu. Ia adalah bek tengah murni yang bermain dengan kaki kanan dan tidak pernah bermain di posisi lain sejak menjadi pemain profesional, serta memiliki keunggulan berupa postur fisik yang kuat dan kemampuan besar dalam duel-duel.

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Persaingan dini dengan Huijsen

Konate tidak akan menunggu lama untuk menjalani ujian pertamanya, karena ia telah siap tampil pada laga Sabtu mendatang di Stadion Cornella-El Prat menghadapi Espanyol, jika Mourinho menganggapnya tepat.

Rudiger merupakan pemain inti yang terjamin dalam perhitungan pelatih asal Portugal itu, sementara persaingan untuk posisi kedua memanas antara sang pendatang baru Konate dan pemain muda Huijsen, dalam tantangan nyata pertama yang dihadapi lini pertahanan baru Real Madrid.