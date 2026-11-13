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Real Madrid mulai menghubungi para anggotanya untuk menyerahkan jersey kenang-kenangan eksklusif yang dijanjikan Florentino Perez akan diberikan, selama kampanye pemilihannya, jika ia terpilih kembali.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Real Madrid telah memberitahukan kepada para anggotanya bahwa klub akan menghadiahkan kepada masing-masing dari mereka sebuah jersey kenang-kenangan yang unik dan eksklusif, tanpa membedakan berdasarkan usia.

Dengan demikian, Real Madrid memenuhi salah satu janji yang diusung Florentino Perez dalam pemilihan presiden klub kerajaan tersebut pada Juni lalu.

Klub kerajaan itu memang telah mengirimkan pemberitahuan resmi yang menjelaskan cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan jersey kenang-kenangan tersebut.

Usulan ini merupakan salah satu janji paling menonjol yang menarik perhatian selama kampanye pemilihan. Beberapa hari sebelum pemilihan, Florentino Perez berjanji bahwa jika terpilih kembali, setiap anggota Real Madrid akan mendapatkan jersey resmi yang eksklusif dan gratis setiap tahunnya.

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Menurut apa yang disebutkan oleh situs Foot Headlines saat itu, jersey tersebut akan diberi nama "La Socia", dan tidak akan pernah dijual kepada publik, serta akan mengusung logo unik yang dikhususkan secara eksklusif bagi anggota yang terdaftar di klub. Selain itu, akan dirilis desain jersey baru yang unik pada setiap musim.

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Menurut pernyataan klub, para anggota dapat mengakses kantor elektronik layanan anggota hingga 30 Desember 2026 melalui tautan yang telah disediakan untuk itu. Di sana, mereka harus memilih kategori (dewasa atau anak-anak) dan ukuran yang diinginkan, sesuai dengan stok yang tersedia pada saat pengajuan permohonan.

Real Madrid memperingatkan bahwa jika anggota tidak menentukan kategori dan ukuran, maka klub akan mengirimkan jersey sesuai dengan stok yang tersedia. Untuk memastikan jersey terkirim dengan benar, klub meminta para anggotanya untuk memperbarui data pribadi mereka di profil anggota, termasuk alamat lengkap, nomor telepon seluler, dan surel.

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Jersey yang dikhususkan untuk para anggota ini bukanlah jersey yang akan digunakan klub untuk merayakan hari jadi ke-125 berdirinya. Jersey tersebut rencananya akan dirancang oleh perusahaan Adidas.

Menurut bocoran, jersey tersebut akan dijual pada awal tahun 2027, sebelum tanggal resmi peringatan berdirinya klub kerajaan itu, yakni pada 6 Maret 2027.

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Melalui hadiah ini, manajemen klub memenuhi salah satu janji pemilihannya yang paling menonjol, dan memberikan isyarat langsung kepada basis suporter yang beranggotakan lebih dari 100 ribu orang.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid menempati peringkat kedua klasemen La Liga musim ini dengan 30 poin, tertinggal 3 poin dari rival tradisionalnya, Barcelona, sang pemuncak klasemen, setelah 12 pekan berlalu.