Pérez Membuka Front Konflik Baru: Pendapatan Real Madrid Terancam

Dalam situasi yang semakin memanas yang mencerminkan kedalaman perselisihan seputar masa depan proyek-proyek olahraga Real Madrid, manajemen klub tersebut mengeluarkan pernyataan tegas yang menyatakan penolakan mutlak terhadap salah satu perjanjian komersial yang baru-baru ini ditandatangani.

Real Madrid menggambarkan perjanjian komersial antara Asosiasi Liga Divisi Utama Wanita Spanyol “Liga F” dan perusahaan Gasol16 Ventures milik mantan bintang bola basket Pau Gasol tersebut sebagai “menjual pendapatan turnamen untuk seperempat abad ke depan” dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kemandirian.

Perjanjian tersebut, yang telah disetujui oleh dua pertiga klub sepak bola wanita profesional, menurut media Spanyol “Mundo Deportivo”, mencakup penanaman modal sebesar 55 juta euro selama empat tahun ke depan melalui kemitraan antara perusahaan Gasol dan Fortified Partners.

Namun, yang memicu kemarahan klub "Los Blancos" adalah klausul yang memberikan investor swasta porsi antara 35% hingga 49% dari pendapatan komersial masa depan kompetisi tersebut, hingga Juni 2051.

Dalam pernyataannya, Real Madrid menjelaskan bahwa klub-klub yang bergabung dalam perjanjian tersebut akan menerima 40 juta euro, sebagai imbalan atas pengalihan sebagian besar pendapatan mereka selama 25 tahun. Selain itu, Asosiasi Liga Spanyol akan menerima 12 juta euro, dengan alokasi 3 juta euro untuk pembelian hak penggunaan gambar sejumlah pemain wanita.

Real Madrid menegaskan bahwa perjanjian tersebut “tidak sejalan dengan model pertumbuhan sepak bola wanita yang didasarkan pada keberlanjutan, transparansi, dan kemandirian penuh klub-klub.”

Klub tersebut juga menekankan bahwa sifat sukarela dari perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan “perlakuan yang tidak setara atau konsekuensi ekonomi dan kelembagaan” bagi klub-klub yang memilih untuk tidak ikut serta.

Pernyataan tersebut menyoroti masalah mendasar terkait klub-klub di masa depan, dengan menjelaskan: “Keputusan yang dampaknya secara ekonomi dan administratif akan berlangsung selama 25 tahun ini, harus mempertimbangkan tidak hanya klub-klub yang saat ini berpartisipasi dan menerima pendanaan, tetapi juga klub-klub yang akan bergabung dengan Liga F di masa depan, yang akan terikat pada model yang disetujui tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan atau mendapatkan manfaat dari pendanaan yang didistribusikan pada awalnya.”

Real Madrid mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan penghormatannya terhadap keputusan klub-klub yang bergabung dengan inisiatif tersebut, namun menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja menuju “model yang adil, berkelanjutan, dan transparan yang mendorong pertumbuhan sepak bola wanita, sebagaimana yang telah dilakukan klub kami hingga saat ini”.

Dengan sikap ini, klub raja tersebut membuka front baru dalam perdebatan yang sedang berlangsung mengenai mekanisme pendanaan dan pengembangan sepak bola wanita di Spanyol, di antara pihak yang mendukung investasi swasta jangka panjang dan pihak yang menolak mengikat masa depan kompetisi untuk beberapa dekade mendatang.