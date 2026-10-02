Danny Koevermans memahami alasan Xavi memilih lini tengah yang berbeda untuk Belanda saat menghadapi Yunani pada Kamis. Kenneth Perez justru sangat kritis terhadap keputusan pelatih timnas untuk menurunkan Quinten Timber dan Guus Til sebagai starter.

"Dia tidak sepenuhnya puas dengan dua pertandingan pertama. Lalu sekarang dia memilih Til dan Quinten Timber. Itu tidak benar-benar berjalan dengan baik," simpul Koevermans dalam Voetbalpraat setelah menyaksikan Yunani vs Belanda (2-2) di Nations League.

Perez sama sekali tidak sependapat dengan pandangan Koevermans soal lini tengah saat melawan Yunani. "Sebelumnya Anda sudah tahu bahwa itu tidak akan cukup," kata sang analis, yang kemudian melihat Xavi kembali memainkan Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch.

Koevermans, pada gilirannya, sangat tidak sependapat dengan komentar Perez. "Saya benar-benar menganggap itu omong kosong. Timber adalah pemain Premier League. Til juga tampil bagus. Kenapa itu tidak mungkin? Saya benar-benar serius. Saya rasa Anda meremehkan mereka."

Menurut Perez, ada perbedaan besar antara pemain inti dan pemain pengganti timnas Belanda. "Seharusnya dari awal Anda sudah bisa membayangkan bahwa lini tengah ini berada di level yang berbeda. Timber dan Til adalah pemain yang bagus untuk disiapkan dan dimainkan. Tetapi level mereka tidak sama dengan Gravenberch dan Reijnders."

"Anda tidak mungkin mengatakan kepada saya bahwa Til bisa menjadi starter timnas Belanda, kan? Setidaknya tidak jika Belanda ingin menjadi negara papan atas. Dan Timber juga tidak," tutup mantan gelandang itu dengan kesimpulan keras tentang duo Belanda tersebut.

Reijnders menyelamatkan satu poin untuk Belanda lewat gol telat saat melawan Yunani. Hasil ini membuat tim asuhan Xavi mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan di Grup B Nations League.