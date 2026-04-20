Perez: "Itu akan menjadi hal yang luar biasa, jika AZ melakukannya dengan Leeroy Echteld"

Kenneth Perez berpendapat bahwa AZ harus memperpanjang kontrak Leeroy Echteld, yang berhasil membawa AZ menjuarai Piala KNVB. “Berikan saja dia kontrak satu tahun,” kata analis asal Denmark itu pada Senin dalam acara Voetbalpraat.

Perez membandingkannya dengan FC Twente, di mana John van den Brom ditawari kontrak satu tahun. "Kita lihat klub-klub semakin menunda perpanjangan kontrak. Kenapa tidak meniru apa yang dilakukan Twente dengan Van den Brom? Echteld pasti tidak bisa pindah ke banyak klub lain, jadi dia pasti akan bertahan setahun."

Mantan gelandang AZ ini memahami bahwa manajemen klub tidak langsung memberikan kontrak jangka panjang kepada Echteld. "Tentu saja ada perbedaan besar antara bergabung, membawa energi ke dalam tim, dan membangun sesuatu serta menerapkan filosofi sejak awal musim."

“Saya akan terkejut jika AZ memutuskan untuk mencoba kontrak empat tahun dengannya sekarang,” kata Perez, yang menganggap lebih masuk akal untuk menjalin kerja sama jangka pendek dengan pelatih interim yang sukses ini

Echteld ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dan mendapat dukungan dari Jordy Clasie setelah kemenangan di final piala. ''Saya pikir pelatih ini telah mengembalikan semangat dan energi tertentu ke dalam tim. Pada dasarnya, kami semua sedikit terpuruk. Rasanya seperti itu, seolah-olah kami semua setengah terbaring di tanah. Dia berhasil membawa kami kembali menjadi tim yang mulai percaya diri.''

''Saya bilang dia harus tetap di sini. Tapi pada akhirnya bukan keputusan saya,'' saran Clasie kepada manajemen AZ mengenai Echteld, yang sendiri tidak ragu tentang masa depannya. ''Saya rasa saya sudah memaksimalkan semuanya hingga saat ini. Dan kami masih punya empat pertandingan tersisa.''