Kesepakatan transfer pemain Spanyol Rodri ke Barcelona menuju tahap-tahap akhirnya, setelah gelandang Manchester City itu memastikan sikapnya soal kepindahan ke klub Catalan tersebut, di saat terungkap detail-detail baru mengenai alasan yang mendorongnya menutup pintu bagi Real Madrid, meski negosiasi antara kedua pihak sebelumnya sempat mencapai tahap lanjutan.

Menurut apa yang diungkap jurnalis Spanyol Ramon Alvarez de Mon melalui kanal "YouTube"-nya, Rodri menggelar pertemuan dengan Jose Angel Sanchez, direktur eksekutif Real Madrid, seusai berakhirnya Piala Dunia, dan dalam pertemuan itu ia menunjukkan keterbukaannya untuk mengenakan jersey Los Blancos, tetapi ia melontarkan 3 kritik utama terhadap klub yang berpengaruh pada jalannya negosiasi, sebelum akhirnya kesepakatan itu terhenti secara final.

Keterlambatan menyelesaikan kesepakatan

Keberatan pertama dari Rodri terkait dengan keterlambatan Real Madrid dalam bergerak untuk merekrutnya, di samping banyaknya bocoran yang membahas ketidakinginan Florentino Perez, presiden klub, untuk merampungkan kesepakatan itu sejak awal.

Pergerakan Real Madrid menuju sang pemain datang setelah memastikan kondisi lututnya baik, di samping level luar biasa yang ia tampilkan di Piala Dunia, di mana ia meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, yang memperkuat nilai teknisnya dan mendorong klub untuk mengintensifkan minat mereka untuk mengontraknya.

Pertanyaan seputar proyek Real Madrid

Adapun kritik kedua terkait dengan gambaran proyek olahraga di dalam Real Madrid, karena Rodri menunjukkan keberatan mengenai cara klub menangani kesepakatan ini dan waktu yang mereka pilih untuk bergerak, di tengah perasaannya bahwa mengontraknya bukan menjadi prioritas yang jelas sejak awal.

Meski negosiasi telah mencapai tahap lanjutan, catatan-catatan ini memengaruhi keyakinan sang pemain, dan membuatnya lebih terbuka untuk mempelajari opsi-opsi lain yang muncul di hadapannya dalam bursa transfer.

"Masalah ruang ganti"

Poin yang paling sensitif dalam pembicaraan Rodri, menurut narasi yang sama, adalah kabar yang beredar tentang adanya masalah di dalam ruang ganti Real Madrid.

Alvarez de Mon mengatakan bahwa Rodri memberi tahu manajemen klub bahwa ia mendengar tentang adanya masalah di dalam tim, yang menuntut disampaikannya penjelasan kepadanya mengenai kondisi di dalam ruang ganti, sebelum Real Madrid mampu memenuhi tuntutan yang diajukan sang pemain dan mencapai kesepakatan awal terkait kepindahannya.

Saat itu tampak bahwa kesepakatan hampir rampung, terutama karena Rodri terbuka untuk pindah ke ibu kota Spanyol, sebelum Barcelona masuk dengan kuat ke jalur negosiasi dan mengubah perhitungan sang pemain.

Barcelona membalikkan keadaan

Pada saat Real Madrid bernegosiasi dengan Manchester City soal kesepakatan itu, Los Blancos tidak memberikan kepindahan Rodri prioritas mutlak, setelah mereka sibuk menuntaskan berkas-berkas lain, di antaranya kontrak dengan Diomande dan perpanjangan kontrak Vinicius.

Barcelona memanfaatkan keraguan ini untuk masuk dengan kuat ke persaingan, hingga Rodri mendapati dirinya di hadapan dua opsi berbeda, sebelum pada akhirnya condong ke proyek Catalan, setelah ia merasa bahwa klub itu sesuai dengan ambisinya, baik di level teknis maupun personal.

Mengapa Rodri lebih memilih Barcelona?

Data menunjukkan bahwa kedekatan Rodri dengan sejumlah pemain internasional Barcelona menjadi salah satu faktor yang membantunya mengambil keputusan, di samping keyakinannya terhadap proyek olahraga klub Catalan itu, dan kekagumannya pada gaya permainan yang sangat cocok dengan karakteristik dan kemampuannya di dalam lapangan.

Selain itu telah tercapai kesepakatan finansial antara Rodri dan Barcelona, menunggu penyelesaian kesepakatan final antara klub Catalan tersebut dan Manchester City, sebelum kesepakatan itu menjadi resmi.

Dengan demikian, sebuah kesepakatan yang sebelumnya tampak lebih dekat ke Real Madrid berbelok ke arah lain, setelah keberatan-keberatan Rodri, keraguan Los Blancos dalam menuntaskan kesepakatan, lalu masuknya Barcelona pada waktu yang tepat, turut berperan mengubah arah sang pemain yang kini tinggal beberapa langkah lagi dari mengenakan jersey Catalan.