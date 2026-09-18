Dalam upaya meredam kontroversi yang dipicu oleh insiden jersey yang terkenal sebelum laga melawan Elche, presiden Real Madrid Florentino Perez hadir sebagai tamu di kota Ceuta dengan membawa pesan solidaritas langsung, seraya menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang belakangan ramai diberitakan media.

Perez menghadiri acara resmi di gedung wali kota Ceuta pada hari Jumat, dalam kunjungan yang diumumkan untuk mengungkapkan solidaritas dengan kota Spanyol yang terletak di utara Afrika itu, di tengah sambutan resmi dari kepala wilayah Juan Jesus Vivas. Ia didampingi dalam kunjungan tersebut oleh presiden kehormatan klub Kerajaan, Jose Martinez Pirri, yang merupakan salah satu putra Ceuta.

Kunjungan ini berlangsung beberapa hari setelah kontroversi yang menyertai pertandingan Real Madrid melawan Elche di Liga Spanyol pada hari Selasa lalu, ketika tiga pemain, yakni Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate, menutupi tulisan "Kita semua adalah ikan makarel" yang tertera pada jersey pemanasan yang dikenakan rekan-rekan mereka yang lain.

Julukan "makarel" dikenal sebagai sebutan populer bagi penduduk kota Ceuta, dan jersey tersebut telah dirancang sebagai bentuk solidaritas kepada mereka.

Menanggapi insiden itu, Mbappe menjelaskan dalam pernyataannya pada hari Rabu bahwa ia "tidak ingin memberikan prioritas pada penderitaan satu kelompok dengan mengorbankan kelompok lain".

Di sisi lain, klub Real Madrid menegaskan kepada kantor berita "Reuters" bahwa mereka menghormati kebebasan para pemainnya untuk mengambil keputusan masing-masing, sembari mengingatkan pada saat yang sama bahwa klub telah menunjukkan dukungannya kepada Ceuta sepekan sebelumnya melalui pengibaran spanduk "tifo" raksasa selama pertandingannya di Liga Champions Eropa melawan Inter Milan.

Dalam pidatonya di gedung wali kota, Perez berupaya untuk menutup celah bagi segala penafsiran, dengan mengatakan: "Saya ingin menegaskan, agar tidak ada keraguan sedikit pun, bahwa acara hari ini telah dipersiapkan sejak beberapa pekan lalu bersama kepala wilayah Ceuta, dan bukan karena adanya berita terbaru."

Ia menambahkan: "Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan segenap dukungan kami, segenap kasih sayang kami, dan solidaritas kami di masa-masa yang sangat sulit ini bagi seluruh warga Ceuta. Kami berharap keadaan dapat kembali normal secepat mungkin."

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Langkah-langkah solidaritas ini muncul di tengah situasi yang dialami kota tersebut pada bulan Juli lalu, ketika tercatat lebih dari 70 ribu upaya penyeberangan ilegal dari Maroko ke Ceuta, yang menyebabkan kekacauan luas. Peristiwa inilah yang mendorong banyak lembaga Spanyol, termasuk klub-klub olahraga, untuk meluncurkan inisiatif solidaritas serupa.