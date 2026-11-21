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CEO Jan-Christian Dreesen dan presiden Herbert Hainer mengonfirmasi di sela rapat umum tahunan bahwa Bayern belum mengetahui disfungsi neurologis Jamal Musiala saat memperpanjang kontraknya dengan biaya besar pada 2025.

"Anda bisa berasumsi bahwa kami tidak mengetahuinya," kata Dreesen. Ia juga membantah bahwa, jika dilihat dari sudut pandang saat ini, ketidaktahuan itu membuatnya merasa dikhianati oleh Musiala atau para penasihatnya dalam negosiasi. "Tidak, sama sekali tidak," jawab Dreesen. Sebab, seperti ditambahkan Hainer, Bayern juga "sama sekali tidak beranggapan bahwa kondisi itu sudah diketahui sebelumnya". Artinya, pemain menyerang yang kini berusia 23 tahun itu, menurut mereka, belum mengalami masalah hingga saat itu dan ia sendiri tidak mengetahui kondisinya.

Musiala, yang saat itu berada di puncak performa dan merupakan salah satu pemain paling menjanjikan di dunia, menandatangani kontrak hingga 2030 pada Februari 2025. Kontrak itu menjaminnya gaji tahunan sebesar 25 juta euro. Sejak itu, ia bahkan belum mendekati titik di mana bayaran tersebut bisa dianggap sepadan, antara lain karena cedera dan masalah kesehatan.

Pada musim panas 2025, Musiala mengalami patah tulang betis dan absen selama berbulan-bulan. Sejak kembali bermain, ia diganggu berbagai masalah kesehatan, hingga pada musim panas 2026 ia ambruk di lapangan dalam dua laga uji coba dan kemudian mengungkapkan disfungsi neurologisnya kepada publik. Direktur olahraga Max Eberl saat itu menegaskan bahwa pihak klub telah mengetahui masalah tersebut "sepanjang musim lalu". Itu berarti paling lambat sejak Juli 2025, lima bulan setelah perpanjangan kontrak.

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Pernyataan petinggi Bayern terkesan seperti sebuah kampanye

Terakhir, Musiala absen dua bulan akibat robekan serat otot. Tepat ketika ia mendekati waktu untuk kembali bermain, presiden kehormatan Uli Hoeneß dan Dreesen menyuarakan keraguan apakah ia akan pernah kembali mencapai performa terbaiknya. Keduanya juga menilai kontraknya yang bernilai tinggi perlu dibicarakan jika kekhawatiran itu terbukti benar.

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Musiala kembali ke lapangan saat Bayern bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat malam. Setelah itu, Karl-Heinz Rummenigge kembali memanaskan perdebatan dengan kata-kata yang lebih keras daripada yang sebelumnya digunakan Hoeneß dan Dreesen. Rangkaian pernyataan para petinggi klub yang kian tegas itu terkesan seperti sebuah kampanye dan memunculkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya melatarbelakanginya .

Dreesen dan Hainer berupaya meredakan ketegangan dalam rapat umum tahunan

Pemain lain yang bergaji tinggi dan rentan cedera, seperti Alphonso Davies atau Serge Gnabry, sebelumnya tidak mendapat sorotan setajam itu. Lantas, mengapa Musiala? "Karena Jamal tentu merupakan pemain yang luar biasa," kata Dreesen. "Karena kami tentu sangat berharap ia kembali ke level yang ia tunjukkan ketika kami memperpanjang kontraknya. Mungkin itu juga yang tercermin dari pernyataan-pernyataan tersebut. Namun, itu bukan berarti kami ingin memberikan tekanan kepadanya. Itu juga sama sekali tidak masuk akal."

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Menurut Dreesen, disfungsi itu "untungnya dapat ditangani". Meski begitu, ia menambahkan: "Namun, pengalaman mengenai kondisi ini dalam olahraga profesional tentu masih sangat terbatas. Itu juga harus dikatakan dengan jelas." Secara keseluruhan, Dreesen dan Hainer berupaya meredakan ketegangan dalam rapat umum tahunan . Hainer menutup tanggapan kritis seorang anggota mengenai cara para petinggi klub memperlakukan Musiala dengan jawaban singkat. Sementara itu, dua tokoh berpengaruh klub tersebut absen: Hoeneß karena flu, Rummenigge karena urusan pribadi.