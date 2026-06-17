Perdebatan sengit antara Tuchel dan bintang Inggris... Apa penyebabnya?

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, terlibat pertengkaran verbal dengan salah satu bintang timnya, dalam pertandingan The Three Lions melawan Kroasia, Rabu malam ini, yang menandai awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim terkuat di Grup 12 Piala Dunia, yang juga terdiri dari Ghana dan Panama.

Selama pertandingan yang seru tersebut, Thomas Tuchel terlibat pertengkaran verbal dengan kiper Jordan Pickford.

Perselisihan antara pelatih timnas Inggris dan kipernya itu terjadi saat "The Three Lions" sedang memimpin dengan skor 1-0 di Dallas, Texas.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa Jeff Sheriffs bertugas sebagai koresponden lapangan untuk saluran Fox dalam liputan Piala Dunia.

Jeff mengatakan, 17 menit setelah babak pertama dimulai, perselisihan antara Pickford dan Tuchel terjadi karena kiper tersebut tidak mengikuti instruksi terkait operan bola dari belakang.

Tampaknya Pickford kehilangan keseimbangan saat ia mengoper bola ke arah yang salah, bertentangan dengan perintah pelatihnya

Sharifz melaporkan: "Baru saja, Jordan Pickford berada di sisi kiri dan tidak seimbang, namun ia tetap berhasil mengoper bola."

Dia melanjutkan: “Thomas Tuchel langsung keluar ke pinggir lapangan dan berkata: ‘Tidak, oper bola ke bek kanan, jangan ke sisi itu’.”

Dia menambahkan: “Pickford menanggapi pelatihnya yang tidak puas.”

Tuchel berkata kepadanya: "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, lakukan seperti yang sudah kukatakan."