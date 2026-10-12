Manuel Neuer sejak dulu menangkis pertanyaan kritis soal penampilannya dengan semangat yang nyaris sama seperti saat ia menepis tembakan ke gawang. Hanya sedikit pesepakbola yang dianggap begitu kebal terhadap kritik seperti ikon penjaga gawang FC Bayern berusia 40 tahun itu, dan hanya sedikit pula yang seenggan dirinya mengakui kesalahan. Ingat saja blundernya saat Jerman kalah 1-2 dari Ekuador pada fase grup Piala Dunia, yang menurutnya sama sekali bukan sebuah kesalahan.

Namun kali ini Neuer tak punya pilihan. Dalam hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg, ia kehilangan bola dengan cara yang buruk hingga membuat tim asal Munich itu tertinggal setelah hanya delapan detik. Gol tersebut sekaligus menjadi gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. "Itu kesalahan bodoh saya," kata Neuer. Namun, ia menepis segala tanggung jawab atas gol kedua lawan. Saat itu, ia menepis tembakan Calvin Brackelmann yang memang cukup sulit, tetapi bola justru jatuh tepat di depan kaki pencetak gol Rodrigo Ribeiro. Neuer setidaknya tampak kurang beruntung dalam situasi itu, atau menurut kata-katanya sendiri: "Tak berdaya."

Satu setengah kesalahan Neuer saat melawan Augsburg terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat baginya. Sebab, kesalahan itu mendadak memberi dimensi baru pada perdebatan yang sudah muncul sebelumnya mengenai kemungkinan pergantian sosok utama di bawah mistar gawang tim asal Munich tersebut.

Jonas Urbig tampil meyakinkan dalam dua penampilannya bersama tim nasional

Pemicunya adalah penampilan impresif Jonas Urbig bersama timnas Jerman. Meski hanya menjadi kiper cadangan di Munich, pelatih timnas Jürgen Klopp memainkannya dalam dua dari empat laga internasional. Urbig tampil tanpa kesalahan, tidak kebobolan, dan bahkan melakukan penyelamatan gemilang saat bermain imbang 0-0 di Yunani. Secara keseluruhan, ia meninggalkan kesan yang lebih baik ketimbang kiper utama sementara, Marc-Andre ter Stegen. Urbig menjadi salah satu sosok yang paling diuntungkan dari rangkaian laga internasional tersebut, memperkuat statusnya sebagai kiper nomor satu masa depan sekaligus menempatkan diri sebagai kandidat untuk saat ini.

Pertandingan berikutnya VIK Champions League 15.00 FCB

Menjelang laga melawan Augsburg, pelatih Vincent Kompany ditanya apakah hal itu mengubah hierarki di FC Bayern. "Saya senang dia kembali dengan cerita-cerita positif," jawab Kompany. "Namun, kami telah memilih jalan yang sangat jelas, dengan Manu sebagai kiper nomor satu dan Jonas sebagai pemain muda yang sedang menuju ke sana, yang semoga suatu hari nanti juga menjadi kiper nomor satu bagi Bayern maupun Jerman."

Pernyataan Kompany tersebut ditopang oleh awal musim Neuer yang bagus. Dalam lima penampilan pertamanya musim ini, Neuer tidak melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Ia bahkan tampil gemilang saat menang 7-0 atas Union Berlin tepat sebelum rangkaian laga internasional. Namun, situasinya kini berbeda. Tiba-tiba, bukan hanya performa terbaik Urbig yang menjadi alasan untuk mempertimbangkan pergantian kiper utama, melainkan juga blunder Neuer.

Terlepas dari awal musimnya yang cukup baik, kesalahan itu langsung mengingatkan orang pada penampilan Neuer yang kurang meyakinkan dalam beberapa bulan terakhir. Ia kehilangan bola secara buruk saat berhadapan dengan Arda Güler dalam duel Liga Champions melawan Real Madrid pada April, yang juga terjadi setelah beberapa detik pertandingan berjalan. Lalu, lima gol yang bersarang ke gawangnya dari enam tembakan dalam kekalahan 4-5 berikutnya melawan Paris Saint-Germain. Tentu saja, ada pula insiden dalam laga Piala Dunia melawan Ekuador yang disebutkan di awal.

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Max Eberl: "Sejauh ini rencana yang kami susun berjalan baik"

Para petinggi tim asal Munich itu berusaha segera meredam perdebatan yang kembali mencuat di Augsburg. Kompany tidak mencemaskan Neuer: "Kalau itu terjadi pada kiper berusia 20 tahun, sebagai pelatih Anda punya sedikit pekerjaan. Namun, Manu seusia saya. Dia tahu bagaimana menghadapinya."

Tokoh senior klub Uli Hoeneß dan presiden Herbert Hainer juga memberikan dukungan kepada sang kiper. Menurut direktur olahraga Max Eberl, hierarki yang ada "sama sekali tidak perlu diperdebatkan". Namun, ia juga menegaskan: "Perkembangan Jonas Urbig, meski kami memiliki kiper kelas dunia seperti Manuel Neuer, hingga sekarang sudah mencapai posisi ini, mendapatkan pengalaman ini, dan menjalani pertandingan-pertandingan ini, adalah sesuatu yang luar biasa. Sejauh ini rencana yang kami susun berjalan baik."

Rencana saat Urbig direkrut pada awal 2025, seperti diketahui, adalah Neuer tetap menjadi kiper utama, sementara Urbig mendapat kesempatan bermain secara rutin. Itulah yang terjadi: sejauh ini Urbig tampil 34 kali, dua di antaranya musim ini. Musim panas lalu, Neuer kembali memperpanjang kontraknya selama satu tahun, yang kemungkinan menjadi tahun terakhirnya sebelum Urbig menggantikannya. Namun, perdebatan publik mengenai pertukaran peran lebih awal, apalagi jika itu sampai diwujudkan, jelas bukan bagian dari rencana Eberl.

Manuel Neuer absen melawan Stavanger

Namun, setelah blunder Neuer, banyak penggemar dan pengamat menilai sekaranglah saatnya untuk melakukan pergantian tersebut. kicker mengadakan jajak pendapat segera setelah peluit akhir berbunyi tentang siapa yang seharusnya menjaga gawang tim asal Munich itu dalam laga Liga Champions melawan Viking Stavanger pada Selasa. Ribuan penggemar ikut serta dan, yang patut dicatat, 86 persen di antaranya memilih Urbig (hingga Senin pagi). Bisa diasumsikan banyak dari mereka juga mendukung pergantian kiper secara permanen.

Berdasarkan pola rotasi kedua kiper sejauh ini, laga melawan Stavanger tampak seperti pertandingan yang biasanya diberikan kepada Urbig. "Saya punya firasat," kata Neuer di Augsburg secara misterius ketika ditanya soal susunan pemain inti pada Selasa. Kompany pada awalnya menghindari pertanyaan serupa.

Keputusan itu, jika sebelumnya belum ia ambil, pada akhirnya tidak perlu lagi dibuat oleh pelatih asal Belgia tersebut. Seperti yang dijelaskannya dalam konferensi pers di Stavanger, Neuer "merasakan sesuatu di kakinya" sehingga tidak akan mengikuti latihan terakhir maupun bisa bermain pada Selasa. Dengan demikian, Urbig akan menjaga gawang.

Menurut kicker, itulah rencana semula. Namun, akibat perdebatan yang dipicu blunder Neuer, sempat ada pertimbangan untuk tetap memainkannya agar ia bisa langsung menebus kesalahan. Langkah tersebut akan mengingatkan pada kejadian sebelumnya: pada Januari 2026, Urbig secara kebetulan juga melakukan blunder saat melawan Augsburg. Kompany kembali memainkannya dalam laga berikutnya melawan PSV Eindhoven, dan kali ini ia tampil gemilang.

Terlepas dari semua perdebatan dan pertimbangan, satu hal sudah pasti: selama Neuer masih aktif bermain, Urbig tidak akan pernah secara terbuka menuntut tempat sebagai kiper utama. Ia hanya akan terus memuji kesempatan bekerja bersama Neuer setiap hari. Pernyataan bernada tantangan atau komentar lain yang memicu perdebatan sama asingnya bagi Urbig seperti pengakuan salah bagi Neuer.