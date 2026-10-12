Manuel Neuer sejak dulu menepis pertanyaan kritis soal penampilannya dengan semangat yang nyaris sama besarnya seperti saat ia menepis tembakan ke gawang. Jarang ada pemain profesional yang dianggap setahan kritik seperti ikon penjaga gawang FC Bayern berusia 40 tahun itu. Jarang pula ada yang seenggan dirinya mengakui kesalahan. Cukup ingat blundernya saat Jerman kalah 1-2 dari Ekuador di fase grup Piala Dunia, yang menurutnya sama sekali bukan sebuah blunder.

Namun, kali ini Neuer tak punya pilihan. Dalam hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg, kehilangan bola akibat kesalahan fatalnya membuat tim asal Munich tertinggal setelah hanya delapan detik. Gol itu sekaligus menjadi yang tercepat dalam sejarah Bundesliga. "Itu kesalahan bodoh saya," kata Neuer. Meski begitu, ia menolak disalahkan atas gol kedua lawan. Saat itu, ia menepis tembakan Calvin Brackelmann yang memang cukup sulit, tetapi bola justru mengarah tepat ke kaki pencetak gol Rodrigo Ribeiro. Neuer setidaknya tampak kurang beruntung dalam situasi itu. Atau, menurut kata-katanya sendiri: "Tak berdaya."

Satu setengah kesalahan Neuer melawan Augsburg terjadi pada saat yang sangat tidak menguntungkan baginya. Sebab, kesalahan itu tiba-tiba membawa perdebatan yang sudah muncul sebelumnya soal kemungkinan pergantian penjaga gawang utama di Munich ke babak yang sama sekali baru.

Jonas Urbig tampil meyakinkan dalam dua penampilannya bersama timnas

Pemicunya adalah penampilan impresif Jonas Urbig bersama timnas Jerman. Meski hanya menjadi kiper cadangan di Munich, pemain berusia 23 tahun itu diturunkan pelatih timnas Jürgen Klopp dalam dua dari empat laga internasional. Urbig tampil tanpa kesalahan, tidak kebobolan, dan bahkan melakukan penyelamatan gemilang dalam hasil imbang 0-0 di Yunani. Secara keseluruhan, ia meninggalkan kesan yang lebih baik daripada kiper utama sementara, Marc-Andre ter Stegen. Urbig menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dari rangkaian laga internasional itu, memperkuat statusnya sebagai calon kiper nomor satu di masa depan sekaligus menunjukkan kesiapannya untuk saat ini.

Pertandingan berikutnya VIK Champions League 15.00 FCB

Menjelang laga melawan Augsburg, pelatih Vincent Kompany ditanya apakah hal itu mengubah hierarki penjaga gawang di FC Bayern. "Saya senang dia kembali dengan cerita-cerita positif," jawab Kompany. "Namun, kami sudah menetapkan arah yang sangat jelas: Manu sebagai nomor satu dan Jonas sebagai pemain muda yang sedang berproses untuk, semoga suatu hari nanti, menjadi nomor satu bagi Bayern dan juga Jerman."

Pernyataan Kompany itu ditopang oleh awal musim Neuer yang bagus. Dalam lima penampilan pertamanya musim ini, Neuer tidak membuat kesalahan yang berakibat fatal. Ia bahkan tampil gemilang saat menang 7-0 atas Union Berlin tepat sebelum rangkaian laga internasional. Namun, kini situasinya berbeda. Bukan lagi hanya performa puncak Urbig yang tiba-tiba menjadi alasan untuk mengganti kiper utama, melainkan juga blunder Neuer.

Terlepas dari awal musimnya yang cukup baik, kesalahan itu langsung mengingatkan orang pada penampilan Neuer yang kurang meyakinkan selama beberapa bulan terakhir. Kehilangan bola akibat kesalahan fatal saat menghadapi Arda Güler dalam duel Liga Champions melawan Real Madrid pada April, yang saat itu juga terjadi setelah hanya beberapa detik. Lima gol yang bersarang dari enam tembakan dalam kekalahan 4-5 dari Paris Saint-Germain pada laga berikutnya. Dan tentu saja, kejadian dalam laga Piala Dunia melawan Ekuador yang disebut di awal tadi.

IMAGO

Max Eberl: "Sejauh ini, rencana yang kami susun berjalan sesuai harapan"

Para petinggi klub asal Munich itu berusaha segera meredam perdebatan yang kembali memanas di Augsburg. Kompany tidak mengkhawatirkan Neuer: "Kalau ini terjadi pada kiper berusia 20 tahun, Anda sebagai pelatih harus bekerja sedikit lebih keras. Namun, Manu seusia saya. Dia tahu bagaimana menghadapinya."

Tokoh berpengaruh klub Uli Hoeneß dan presiden Herbert Hainer juga memberikan dukungan kepada sang kiper. Menurut direktur olahraga Max Eberl, hierarki penjaga gawang "sama sekali tidak perlu dipersoalkan". Pada saat yang sama, ia menegaskan: "Perkembangan Jonas Urbig, meski kami memiliki kiper kelas dunia seperti Manuel Neuer, hingga kini sudah mencapai posisi ini, mendapatkan pengalaman ini, dan memainkan laga-laga ini, sungguh luar biasa. Sejauh ini, rencana yang kami susun berjalan sesuai harapan."

Rencana saat Urbig direkrut pada awal 2025, seperti diketahui, adalah Neuer tetap menjadi kiper utama, sementara Urbig mendapat kesempatan bermain secara rutin. Dan itulah yang terjadi: sejauh ini ia tampil 34 kali, dua di antaranya musim ini. Musim panas lalu, Neuer kembali memperpanjang kontraknya selama setahun. Kemungkinan itu akan menjadi perpanjangan terakhirnya sebelum Urbig menggantikannya. Namun, perdebatan terbuka soal pertukaran peran lebih awal, apalagi sampai benar-benar melakukannya, jelas bukan bagian dari rencana Eberl.

Siapa yang menjaga gawang melawan Stavanger? Neuer punya "firasat"

Namun, setelah blunder Neuer, banyak penggemar dan pengamat menilai saat untuk melakukan pergantian itu telah tiba. kicker menggelar jajak pendapat sesaat setelah peluit akhir, menanyakan siapa yang seharusnya menjaga gawang tim asal Munich dalam laga Liga Champions melawan Viking Stavanger pada Selasa. Ribuan penggemar ikut serta, dan sebanyak 86 persen memilih Urbig (per Senin pagi). Bisa diduga banyak di antara mereka juga mendukung pergantian kiper utama secara umum.

Melihat pola rotasi kedua kiper sejauh ini, laga melawan Stavanger tampak seperti pertandingan yang biasanya diberikan kepada Urbig. "Saya punya firasat," kata Neuer secara penuh teka-teki di Augsburg ketika membahas susunan pemain inti untuk Selasa. Kompany mengelak saat ditanya soal itu. Jika Urbig bermain dan kembali tampil meyakinkan, perdebatan tersebut akan memasuki babak berikutnya.

Mungkin justru karena itulah Kompany mempertimbangkan kembali rencananya. Menurut kicker , rencana awalnya memang menurunkan Urbig. Namun, kini kabarnya muncul pertimbangan untuk memainkan Neuer agar ia bisa langsung menebus kesalahannya. Langkah itu akan mengingatkan pada kejadian sebelumnya: pada Januari 2026, Urbig ternyata juga melakukan blunder saat melawan Augsburg. Kompany kembali menurunkannya dalam laga berikutnya melawan PSV Eindhoven, dan kali itu ia tampil gemilang.

Terlepas dari segala perdebatan dan pertimbangan, satu hal sudah pasti: selama Neuer masih aktif bermain, Urbig tak akan pernah secara terbuka menuntut tempat sebagai kiper utama. Sebaliknya, ia akan terus memuji kesempatan bekerja bersama Neuer setiap hari. Pernyataan menantang atau komentar lain yang memicu perdebatan sama asingnya bagi Urbig seperti pengakuan kesalahan bagi Neuer.