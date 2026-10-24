Perdebatan besar soal gol: Siapa sebenarnya yang mencetak gol ke-982 dalam karier Cristiano Ronaldo?





Di Saudi Pro League, pembicaraan saat ini hampir seluruhnya berkisar pada kapan Cristiano Ronaldo akan mencapai target besarnya, yakni mencetak 1.000 gol sepanjang karier. Dalam kemenangan terbaru Al-Nassr 3-1 atas Al-Faisaly pada Jumat, pemain berusia 41 tahun itu secara resmi selangkah lebih dekat ke target tersebut. Menyambut umpan silang akurat dari tendangan bebas rekan senegaranya, Joao Felix, Ronaldo melompat paling tinggi dan menyundul bola ke gawang pada menit ke-49 untuk mengubah skor sementara menjadi 2-0.

Seusai gol itu, CR7 langsung melakukan selebrasi khasnya, "Siu", dan menerima ucapan selamat dari rekan-rekan setimnya.

Namun, benarkah Ronaldo yang mencetak gol? Ada alasan untuk meragukannya. Bahkan setelah tayangan kejadian itu, yang juga dibagikan oleh liga Saudi di media sosial, ditonton berulang kali, masih belum dapat dipastikan apakah kepala Ronaldo menyentuh bola. Kalaupun iya, bek Andrei Girotto tampaknya menjadi orang yang memberikan sentuhan penentu pada bola.

Namun, nilai sendiri:





Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 15.15 ALW

Berbeda dengan liga, penyedia data statistik terkemuka Opta menilai gol itu sebagai gol bunuh diri sang bek. Banyak penggemar di media sosial juga berpendapat bahwa Girotto, bukan Ronaldo, yang mencetak gol yang dianggap sebagai gol ke-982 sepanjang karier pemain Portugal itu. Namun, nama Ronaldo tercantum sebagai pencetak gol di laporan pertandingan, sehingga gol tersebut secara resmi dikreditkan kepadanya.

Gejolak di luar lapangan

Perdebatan mengenai gol ke-982 itu terjadi di tengah periode yang memang penuh gejolak dalam karier Ronaldo. Saat jeda internasional, sang kapten meninggalkan tim nasional Portugal setelah dicadangkan dan berselisih dengan pelatih Jorge Jesus. Ronaldo mengklaim Jesus tidak menepati kesepakatan. Federasi sepakbola Portugal, FPF, segera merespons, tetapi sanksinya ternyata sangat ringan. Sang superstar harus membayar 255 euro karena melanggar aturan disiplin, jumlah yang lebih bersifat simbolis mengingat gajinya yang sangat besar di Arab Saudi.

Para pengkritik menyebut sanksi tersebut, ditambah larangan bermain selama 30 hari yang hampir seluruhnya jatuh pada periode tanpa pertandingan internasional, sebagai sesuatu yang "konyol". Ronaldo sebelumnya telah meminta maaf atas perilakunya.



