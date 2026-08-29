Marc Casado, gelandang Barcelona, semakin dekat untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas ini, setelah tidak lagi masuk dalam rencana Hansi Flick, pelatih asal Jerman yang menangani Barca. Pada saat yang sama, Besiktas dari Turki terus melakukan pergerakan intensif untuk merekrut sang pemain, di tengah ketertarikan dari klub-klub lain yang berupaya memastikan masa depannya sebelum bursa transfer ditutup.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Besiktas mengintensifkan pergerakannya dalam beberapa hari terakhir untuk meyakinkan Barcelona dan Casado agar menyetujui kesepakatan tersebut, setelah klub Turki itu menunjukkan ketertarikan pada sang pemain sejak awal musim panas.

Edouard Graf, direktur olahraga Besiktas sekaligus mantan pemandu bakat di Borussia Dortmund, menjadi salah satu pendukung utama ide merekrut Casado. Klub Turki tersebut memulai pergerakannya dengan menghubungi Jorge Mendes, agen sang pemain, sebelum masuk ke dalam negosiasi dengan Deco, direktur olahraga Barcelona.

Pada awalnya, Barcelona menetapkan nilai kesepakatan sekitar 20 juta euro, tetapi mendekatnya waktu penutupan bursa transfer dapat mendorong klub untuk meninjau kembali tuntutan finansial mereka, terutama setelah berhasil mencapai target penjualan mereka musim panas ini, di antaranya kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Persaingan untuk merekrut Casado tidak terbatas pada Besiktas saja, karena Leipzig dari Jerman turut masuk dalam daftar klub yang berminat pada sang pemain, di samping ketertarikan dari sejumlah klub Inggris, meski belum jelas apakah pergerakan tersebut telah berubah menjadi tawaran resmi.

Casado bersikeras dengan gagasan untuk pindah ke klub Eropa yang memberinya kesempatan bermain secara reguler dan mengembalikan kehadirannya di dalam lapangan, setelah perannya di Barcelona menurun, sementara klub dan agennya Jorge Mendes bekerja untuk memastikan tujuannya dalam beberapa hari tersisa dari bursa transfer.