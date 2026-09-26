Hal itu dilaporkan oleh Sky Sports. Menurut laporan tersebut, The Reds kini juga termasuk di antara klub-klub yang memasukkan pemain 24 tahun itu ke dalam daftar incaran mereka. Sebelumnya, ketertarikan Arsenal, Chelsea, dan Tottenham juga sudah diberitakan. Kontrak Schade di Brentford kini hanya tersisa hingga 2028.

Menurut laporan itu, karena itulah klub Schade sudah menggelar pembicaraan awal dengan sang pemain sayap mengenai perpanjangan kerja sama. Tujuannya adalah agar Schade menandatangani kontrak jangka panjang di Brentford.

Mantan pemain Freiburg itu, sama seperti timnya, menikmati awal yang luar biasa di musim baru: The Bees masih belum terkalahkan setelah lima pertandingan di Premier League, menang di kandang atas Tottenham dan Chelsea, serta mencatatkan tiga hasil imbang. Dengan demikian, mereka saat ini menempati peringkat keempat klasemen. Schade sejauh ini telah menyumbang tiga gol di Premier League.

Bagaimana permainan Kevin Schade di Nations League melawan Belanda?

Pada debut pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp, Schade mendapat kesempatan tampil sejak awal pada Kamis di Amsterdam dalam laga Nations League melawan Belanda. Ia bermain di sayap kiri dan menunjukkan penampilan yang cukup baik.

Pemain kelahiran Potsdam itu awalnya bermain di Babelsberg dan pada 2018 pindah dari akademi Energie Cottbus ke SC Freiburg, tempat ia mencatatkan terobosannya. Pada 2023, Brentford kemudian membayar 25 juta euro untuk pemain yang saat itu berusia 21 tahun tersebut. Di Premier League, ia mencatatkan total 24 gol dan delapan assist dalam 107 pertandingan. Untuk tim nasional senior Jerman, ia sejauh ini sudah tampil enam kali, tanpa mencatatkan kontribusi gol. Pada Minggu, Schade dan tim DFB akan menjalani laga kandang Nations League melawan Yunani.