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Lars RickenGetty Images
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

"Perbedaan pendapat internal": BVB gagal mendapatkan sosok yang kini menjadi bintang papan atas

Bundesliga
Borussia Dortmund
R. Cherki
Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund dikabarkan tidak menuntaskan perekrutan Rayan Cherki karena para petinggi klub tidak sepakat soal pemain ofensif tersebut.

Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Prancis L'Equipe. BVB tertarik kepada pemain ofensif Olympique Lyon itu pada musim panas 2024 dan setahun kemudian, tetapi Cherki akhirnya bergabung dengan Manchester City. Menurut laporan tersebut, dua tahun lalu Cherki sempat nyaris pindah ke Paris Saint-Germain, lalu ke Dortmund, tetapi ia akhirnya tetap di OL.

PSG disebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu. Cherki sendiri sudah mengira akan pindah ke Paris pada musim panas 2024 dengan biaya transfer 15 juta euro dan bahkan telah menyampaikan kegembiraannya atas kepindahan itu melalui pesan suara kepada bos PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Namun, transfer itu tidak terwujud, antara lain karena BVB ikut bergerak dan menjanjikan Cherki waktu bermain yang, menurut laporan tersebut, tidak ingin dijamin oleh PSG. Ketika para petinggi Dortmund bisa mengambil langkah serius, laporan itu menyebut adanya "perbedaan pendapat internal" mengenai transfer tersebut. Karena itu, tidak ada tawaran konkret. PSG, di sisi lain, kesal karena Cherki lebih memilih pindah ke BVB dan juga menarik diri.

Apa keputusan Rayan Cherki?

Cherki akhirnya memperpanjang kontraknya di Lyon. Setahun kemudian, ia pindah ke Manchester City dengan biaya transfer 40 juta euro. Dortmund kembali menyatakan minat pada 2025, tetapi besarnya biaya transfer membuat mereka tidak punya peluang bersaing dengan Cityzens untuk mendapatkan pemain Prancis itu.

Cherki terikat kontrak di Manchester hingga 2030. Musim ini, ia mencatatkan lima gol dan dua assist dalam sembilan pertandingan resmi di semua kompetisi untuk klubnya.

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