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FC Barcelona menjadikan Alessandro Bastoni salah satu opsi untuk memperkuat lini pertahanan pada musim dingin ini, menurut laporan Sky Sports dan Matteo Moretto.

Musim panas lalu, bek asal Italia itu sudah berada dalam tahap lanjut negosiasi dengan klub. Namun, pada saat-saat terakhir, Hansi Flick memberikan penilaian negatif.

Situasi di Barcelona kini berbeda. Klub tidak memiliki bek tengah berkaki kiri dan sedang mencari pasangan yang cocok untuk Pau Cubarsi.

Sebelum jeda internasional, Flick bahkan menempatkan Frenkie de Jong di lini belakang sebagai solusi darurat.

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Sebelumnya, Youri Baas dan Ruud Nijstad juga dikaitkan media dengan transfer ke Barcelona. Keduanya merupakan bek tengah berkaki kiri.

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Namun, Barça juga masih mempertimbangkan Bastoni. Pemain asal Italia itu terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Milan dan bernilai 65 juta euro.

Direktur teknik Deco sangat yakin pada bek Inter berusia 27 tahun itu. Pekan depan, ia akan berusaha meyakinkan Hansi Flick. Manajer asal Jerman itu masih memiliki keraguan.

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Bastoni bergabung dengan Inter dari Atalanta saat berusia 18 tahun dengan biaya transfer 40 juta euro. Inter langsung meminjamkannya ke Parma, tetapi sejak kembali, ia selalu menjadi starter.

Pemain yang telah mencatatkan 46 penampilan bersama timnas Italia itu telah bermain 311 kali untuk Inter. Dalam jumlah tersebut, ia mencetak 11 gol dan memberikan 30 assist.