"Kimmich memimpin sebagai kapten dengan pengalamannya - dan terutama dengan performanya. Saya bahkan tidak tahu mengapa Kimmich diperdebatkan," tulis Matthäus dalam kolomnya di Sky. Bagi pemegang rekor penampilan timnas itu, gelandang ahli strategi berusia 31 tahun tersebut "tak tergantikan di Bayern Munich dan tim DFB".

Kimmich bermain cukup baik sebagai gelandang bertahan tunggal dalam sistem 4-3-3 Klopp melawan Belanda, bahkan bagi Klopp ia adalah "pemain Jerman terbaik". Namun kemudian ia menampilkan performa yang kurang beruntung dalam kekalahan melawan Yunani. Meski sebagai kapten ia bisa dimaklumi ingin tetap bersama tim, Kimmich kemudian harus pulang sesuai rencana sebagai bagian dari skuad pertama Klopp.

Alih-alih menguatkan Kimmich, Klopp justru memanaskan debat yang memang sudah mulai muncul soal kaptennya itu dengan pernyataan santai ("Itu bisa saya katakan kepada Jo: makin sering orang bertanya, makin kecil kemungkinan mendapatkan apa yang diinginkan."). Dengan Alexander Pavlovic dalam peran Kimmich sebagai gelandang bertahan yang bermain lebih dalam serta Tom Bischof dan Florian Wirtz di half-space, tim DFB tampil jauh lebih meyakinkan saat menghadapi Serbia dan di Yunani dibanding sebelumnya.

Jürgen Klopp memuji Joshua Kimmich atas umpan-umpan chip-nya

"Sebagian orang mengkritik Kimmich karena terlalu sering memainkan bola ke samping dan ke belakang," jelas Matthäus, lalu membuat perbandingan historis dengan seorang ikon Bayern Munich. "Tapi ke mana dulu Bastian Schweinsteiger memainkan bola-bolanya? Dia punya 180 sentuhan bola di lini tengah, tetapi ke depan pun sering tidak terjadi apa-apa dalam permainan tiki-taka Bayern saat itu. Kimmich tidak hanya bermain ke samping atau ke belakang, tetapi juga menciptakan ancaman di depan dengan umpan-umpan chip-nya. Di klub maupun di tim nasional."

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Agak bertentangan dengan pembelaan tegas ini, Matthäus dalam kolomnya juga menilai bahwa Kimmich "tidak punya cek kosong" dan seperti favorit publik yang tidak dipanggil, Deniz Undav, "juga tidak punya penyangga". "Prinsip performa berlaku untuk semua orang, dan jika Kimmich tidak tampil seperti yang dibayangkan Klopp untuk gaya bermainnya, maka ia punya penantang besar dari Bayern Munich dalam diri Aleksandar Pavlovic, yang termasuk yang terbaik saat melawan Serbia dan di Yunani."

Terlepas dari debat soal Kimmich, Matthäus menuntut Klopp harus menemukan "inti 15 hingga 17 pemain yang ia percaya" sebelum jeda internasional berikutnya pada pertengahan November. Setelah itu, pada penutup fase liga Nations League, mereka akan tandang ke Serbia dan menjamu Belanda.