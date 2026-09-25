Perang terbuka: Real Madrid mengubah kebijakan institusionalnya

Suasana di dalam tubuh Real Madrid kian menegang usai kekalahan dalam derbi ibu kota Spanyol melawan tetangganya, Atletico, dengan skor 1-2.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa alih-alih memilih bungkam selama jeda internasional dan berusaha mengatasi masalah-masalah teknis yang dihadapi tim, departemen komunikasi Los Blancos justru memulai perang terbuka melawan media-media yang mereka anggap sebagai "musuh".

Dalam kasus ini, klub menyasar jurnalis Juanma Castano, pemimpin program El Partidazo di radio Cope, setelah Los Blancos melayangkan kritik resmi kepadanya pada Selasa lalu, akibat perbandingannya antara saluran Real Madrid dan media "Jara" dalam sebuah artikel jurnalistik, perbandingan yang belakangan diminta maaf oleh Castano secara terbuka.

Kemudian klub kembali menyasarnya kemarin, Kamis, tetapi kali ini melalui akun-akun mereka di media sosial, yang diikuti oleh sekitar 230 juta orang melalui X dan Instagram, lewat sebuah video yang menampilkan sejumlah kontroversi dan persoalan kontroversial yang terkait dengan jurnalis tersebut sepanjang tahun-tahun terakhir.

Jurnalis Juanma Castano sebelumnya telah meminta maaf atas perbandingan itu, tetapi ia tidak mencabut sikapnya terhadap saluran Real Madrid, dengan menegaskan bahwa ia akan tetap berpegang pada pendapatnya hingga saluran tersebut mengubah cara kerjanya.

Praktik ini, meski bukan hal baru karena sudah berlangsung sejak lama selama masa kepresidenan Florentino Perez, kali ini mengalami perubahan, setelah melampaui batas apa yang sebelumnya berlangsung secara tertutup dan kini menjadi sepenuhnya terbuka serta dapat diakses oleh semua orang.

Akun resmi klub di platform X, yang diikuti oleh 49,5 juta orang, menerbitkan sebuah laporan dari saluran Real Madrid yang menampilkan seluruh persoalan kontroversial terkait Castano.

Menjadi jelas bahwa ada rasa ketidakpuasan yang nyata di dalam tubuh Real Madrid terhadap informasi dan pendapat yang disebarkan media, sehingga klub memutuskan untuk beralih ke serangan, membuat semua pihak yang bertanggung jawab menyampaikan berita klub dan mengomentarinya berada di bawah sorotan.